Người lao động kêu cứu vì doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm

Ngày 15/9, ông Nguyễn Minh Bắc, đại diện tập thể gồm 18 công nhân, lao động của Công ty Cổ phần giao thông Long An cho biết đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh về việc doanh nghiệp này có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao động.

Người lao động phản ảnh vấn đề với cơ quan báo chí ngày 15/9

Được biết, Công ty Cổ phần Giao thông Long An có địa chỉ tại 55/8/14B, Cử Luyện, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) do ông Lê Việt Khuê làm Tổng giám đốc. ​Theo ông Bắc, mặc dù hàng tháng Công ty Cổ phần Giao thông Long An vẫn trích đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHTN, BHYT) từ tiền lương của người lao động, nhưng doanh nghiệp này lại không nộp về cơ quan BHXH từ tháng 3/2023 đến nay.

​Hậu quả, những lao động đã nghỉ việc không được giải quyết các chế độ BHXH theo quy định; trong khi những người còn làm việc thì bị nợ lương kéo dài, người thấp nhất 30 triệu đồng, cao nhất 70 triệu đồng. “Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chúng tôi”, ông Bắc nói.

​Trả lời kiến nghị của người lao động tại Công văn số 1173/BHXH-KT ngày 16/4/2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xác định: Tính đến hết tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Giao thông Long An đã chậm đóng, trốn đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng số tiền lên tới hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp chỉ thực hiện đóng BHXH bắt buộc cho 17 lao động đến hết tháng 1/2023; đóng BHTN đến tháng 3/2023 và BHYT đến hết tháng 6/2024. Không những vậy, công ty này còn nợ thuế trên 850 triệu đồng.

Cũng tại công văn trả lời khiếu nại của tập thể người lao động Công ty Cổ phần giao thông Long An do ông Bùi Quang Triết, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh ký cho thấy, đây không phải là lần đầu doanh nghiệp này bị phát hiện vi phạm. Trước đó, ngày 20/5/2024, cơ quan BHXH đã tiến hành thanh tra đột xuất tại công ty theo Quyết định số 1092/QĐ-BHXH ngày 16/5/2024.

​Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 3/6/2024, UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh quản lý/tiếp nhận) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5391/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Giao thông Long An về hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT. Tuy nhiên, công ty vẫn cố tình chây ỳ, không thực hiện.

​Đến ngày 18/3/2025, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 2782/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn phớt lờ và không chấp hành.

Tập thể 18 người là công nhân, lao động có đơn khiếu nại, tố cáo Công ty Cổ phần giao thông Long An có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao động và bảo hiểm.

Người lao động treo băng rôn trước công ty yêu cầu lãnh đạo giải quyết quyền lợi chính đáng

​Nhận thấy hành vi của Công ty Cổ phần Giao thông Long An có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 13/10/2025, BHXH tỉnh Tây Ninh đã phát hành Công văn số 1367/BHXH-KT chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý về hành vi trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự.

​Hiện nay, cơ quan BHXH tỉnh Tây Ninh đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để tiếp tục xử lý nghiêm hành vi vi phạm của doanh nghiệp này theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đòi lại quyền lợi chính đáng cho tập thể người lao động.

Đà Nẵng hơn 2.600 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.