Cần Thơ đa dạng tuyên truyền, đưa bảo hiểm đến gần người dân.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và tận dụng các nền tảng số để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được triển khai quyết liệt tại Cần Thơ.

Cách làm này đang góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng diện bao phủ, từng bước đưa BHYT trở thành tấm lá chắn chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố.

Khi người dân chủ động tham gia và duy trì sẽ giúp người dân an tâm, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám.

Gia đình bà Dương Thị Lệ Thủy, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ có đông thành viên cùng sinh sống trong một mái nhà, ngoài những trường hợp lớn tuổi được cấp thẻ BHYT theo quy định thì các thành viên khác trong gia đình đều tự nguyện tham gia. Đây được xem là tấm lá chắn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình suốt thời gian qua.

Theo bà Thủy, việc tham gia BHYT có rất nhiều lợi ích. Nếu như không may bị bệnh khi đến các cơ sở y tế để khám thì đỡ tốn chi phí. Còn nếu không có BHYT thì chi phí điều trị rất cao. Hiện nay, người dân đã thấy rõ được lợi ích của BHYT nên chủ động tham gia. Đặc biệt, với những trường hợp mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật có chi phí cao, BHYT giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính.

Từng chứng kiến cảnh người quen phải trả chi phí điều trị lên đến gần 100 triệu đồng vì thẻ BHYT hết hạn, bà Thủy càng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia BHYT, bởi bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không ai có thể dự đoán trước. Chính vì vậy, ngoài việc chủ động tham gia, bà còn tích cực vận động người thân và lối xóm cùng tham gia.

“BHYT rất tốt, bởi vì nếu không có BHYT mà bị bệnh sẽ rất tốn tiền, thành ra nếu có bảo hiểm mình đi bệnh viện không tốn nhiều. Tôi cũng vận động người dân mua, nếu ai chưa mua thì nên mua để bảo vệ bản thân”, bà Thủy chia sẻ.

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, BHXH.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, khu vực Thới Hiệp, phường Ô Môn có khoảng 1.200 hộ dân, với hơn 4.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, chủ yếu là lao động tự do, lao động chân tay và người lớn tuổi nên vận động tham gia BHYT, BHXH thường gặp nhiều khó khăn. Vì thế, cán bộ khu vực đã tìm nhiều cách trong tuyên truyền để vận động người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHYT, BHXH.

Ông Phạm Minh Thông, Trưởng khu vực Thới Hiệp, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, khu vực phối hợp với cơ quan bảo hiểm của phường rà soát, lập danh sách những người chưa tham gia hoặc sắp hết hạn để tuyên truyền, vận động. Đối với những trường hợp đã có số điện thoại, cán bộ chủ động liên hệ để nhắc người dân gia hạn thẻ hoặc vận động tham gia mới.

Theo ông Thông, qua tuyên truyền đã giúp người dân nhận thấy BHYT, BHXH không chỉ mang lại quyền lợi trước mắt mà còn là chính sách an sinh lâu dài. Trong đó, BHXH tự nguyện giúp người tham gia có thêm sự bảo đảm về thu nhập và an sinh khi hết tuổi lao động nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; BHYT giúp chia sẻ chi phí khám, chữa bệnh, nhất là khi không may mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc thực hiện các kỹ thuật y tế có chi phí cao.

Trưởng khu vực Phạm Minh Thông cho biết, khu vực sẽ rà soát, cập nhật thông tin người dân tham gia BHYT, BHXH để có hình thức tuyên truyền phù hợp. Cùng với đó trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động.

“Hiện tại khu vực đang triển khai nắm thông tin BHYT lại, chúng tôi tạo ra những file hình ảnh và điền những thông tin lên để tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc là các trang mạng khác. Hiện tại khu vực cũng đa danh cách tuyên truyền bằng Zalo, hoặc khi tiếp dân hay đến từng nhà dân để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm cho người dân hiểu”, ông Thông nhấn mạnh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT.

Anh Bùi Phan Anh Tài, phường Ô Môn cho biết, tham gia BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau. Nhờ đó có thể giảm đáng kể khoản chi khi phát sinh, đặc biệt trong những trường hợp phải điều trị dài ngày.

Gia đình anh Bùi Phan Anh Tài có 4 người và tất cả đều tham gia BHYT, đây là chính sách cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Không chỉ tham gia cho gia đình, anh Tài còn tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích những quyền lợi thiết thực của chính sách để người thân và bà con trong khu vực cùng tham gia.

“Những người thân trong gia đình tôi đều khuyên nên tham gia BHYT, vì bệnh tật không thể biết lúc nào. Nếu trường hợp khẩn cấp có bảo hiểm để phòng hờ rất tốt, nên gia đình chúng tôi đều tham gia hết”, anh Tài chia sẻ.

Qua tuyên truyền đã giúp người dân nhận thấy BHYT, BHXH không chỉ mang lại quyền lợi trước mắt mà còn là chính sách an sinh lâu dài.

Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường cho biết, ngay từ đầu năm phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 77,19%; BHXH tự nguyện đạt 71,80%, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch. Những kết quả đạt được nhờ công tác tuyên truyền trên nền tảng số như Zalo, Facebook để đưa chính sách BHYT, BHXH đến gần người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, hiện nay những nhóm chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn việc tham gia BHXH, BHYT chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp. Bên cạnh đó là các hộ nghèo, hộ cận nghèo do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc tiếp tục tham gia bảo hiểm cũng gặp trở ngại.

Trước những khó khăn, phường Ô Môn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và duy trì tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời phối hợp để đẩy mạnh vận động xã hội hóa, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ đa dạng tuyên truyền, đưa bảo hiểm đến gần người dân.

Ông Nguyễn Minh Quang cho rằng, để duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, cần chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế. Khi quyền lợi được bảo đảm và chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, người dân sẽ tin tưởng, chủ động tham gia.

“Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là chúng ta phân ra để chúng ta quản lý theo khu vực, từng tổ để họ quản lý, nắm và kịp thời để vận động người dân gia hạn khi mà họ sắp hết hạn. Cái thứ ba là để cho chính sách BHYT, BHXH được thực hiện tốt nữa là việc khám, chữa bệnh của trạm y tế thì phải thực hiện đảm bảo để cho người dân khi mà ta đến liên hệ khám nó không bị vướng về thủ tục hoặc là các điều kiện làm sao để đảm bảo người dân người ta đến khám và thuận lợi nhất thì khi đó thì tỷ lệ chúng ta được duy trì, đảm bảo”, ông Quang nhấn mạnh.

Với cách làm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, ý nghĩa của BHYT, BHXH. Khi người dân chủ động tham gia và duy trì sẽ giúp người dân an tâm, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh khi cần, đây là chính sách cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình hiện nay.