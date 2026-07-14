Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng

Tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra ở TP.HCM ngày 14/7, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, hiện nay quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng, tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và TP.HCM, những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng, đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản.

Những dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối thuận lợi và tiện ích hoàn thiện sẽ có sức cầu khác biệt so với sản phẩm xa trung tâm, thiếu kết nối hoặc chưa hình thành cộng đồng cư dân.

"Trong đô thị, khu vực bám theo những tuyến đường vành đai và TOD, cơ sở hạ tầng mới có xu hướng phát triển nhanh và tốt hơn. Hình dung rằng hành trình người đi làm, chúng ta đi bộ từ nhà ra ga metro, đến chỗ làm tối lại đi ngược lại như vậy. Nhưng các điểm đến ga metro mua sắm hàng hóa rồi về nhà nấu ăn, tức là các sản phẩm bất động sản mà xung quanh các khu vực TOD và metro, giao thông công cộng phát triển có xu hướng được quan tâm hơn", ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.

Bất động sản gần các ga metro có xu hướng được quan tâm ngày càng nhiều.

Trong nhiều năm, hạ tầng thường được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò càng này chuyển dịch rõ nét: từ yếu tố phản ánh kỳ vọng tương lai sang một tiêu chí quan trọng để xác định giá trị thực.

Theo khảo sát môi giới vào quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, các dự án nằm gần hạ tầng trọng điểm như metro, đường vành đai hoặc cầu đang nhận được mức độ quan tâm cao. Cụ thể, 65% môi giới tham gia khảo sát cho biết khách hàng của họ “rất ưu tiên” hoặc “ưu tiên” những dự án có kết nối hạ tầng tốt.

Mức độ ưu tiên này cũng được phản ánh qua khả năng chi trả. Có tới 91% ý kiến cho rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Trong đó, mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5–10%.

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động lập tức đến thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này sẽ góp phần giảm bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch. Đồng thời, người mua lựa chọn bất động sản khắt khe hơn, ưu tiên khả năng sử dụng thực tế thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Theo Báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2026, 67% người được hỏi đánh giá quy hoạch có tác động “rất lớn” hoặc “lớn” tới thị trường. Điều này cho thấy quy hoạch không còn chỉ là thông tin tham khảo, mà đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để người mua, nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản định vị cơ hội.