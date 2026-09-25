English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người truyền cảm hứng trên vùng dâu tằm Trấn Yên

Thứ Sáu, 16:37, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc HTX Dâu tằm Hạnh Lê (xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) còn trở thành người truyền nghề, kết nối nông dân với doanh nghiệp, góp phần mở rộng sinh kế cho nhiều hộ dân trên vùng dâu tằm lớn nhất Tây Bắc.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chị Nguyễn Thị Hồng Lê hiểu rõ những nhọc nhằn của người nông dân. Vì thế trong phát triển kinh tế, chị không bắt đầu bằng những mục tiêu lớn lao mà từ một điều giản dị, là làm sao để kinh tế gia đình ổn định hơn và người dân có thể sống tốt trên chính mảnh đất quê hương. Từ suy nghĩ ấy, HTX Dâu tằm Hạnh Lê từng bước được hình thành và phát triển.

Điểm nhấn của HTX là cơ sở nuôi tằm con tập trung với diện tích 150m2 cùng 2,5 ha nương dâu kinh doanh. Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng 200 tờ trứng giống, tương đương trên 2.000 vòng tằm chất lượng, cung ứng ổn định cho các hộ thành viên trong xã và khu vực lân cận. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê chia sẻ: "Thu nhập từ cây dâu rất ổn định, đầu ra thì hiện nay được công ty bao tiêu đến tận nơi cho bà con với giá rất là cao, có thời điểm lên đến 240 nghìn/1kg kém. Bà con rất yên tâm để sản xuất, trồng dâu nuôi tằm; các địa phương khác qua đây cũng nhìn thấy hiệu quả từ xã Trấn Yên, cũng đã về để học hỏi kinh nghiệm".

nguoi truyen cam hung tren vung dau tam tran yen hinh anh 1
Với nghề trồng dâu nuôi tăm, chị Lê mong muốn giản dị là làm sao để kinh tế gia đình ổn định hơn và người dân có thể sống tốt trên chính mảnh đất quê hương.

HTX Dâu tằm Hạnh Lê đã kết nối 3 tổ hợp tác với 116 thành viên, trở thành cầu nối ký kết hợp đồng tiêu thụ trực tiếp với Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Việc bao tiêu sản phẩm giúp giá trị kén tằm tăng lên rõ rệt và còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động thường xuyên và mùa vụ, giúp bà con yên tâm gắn bó với nghề. Bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên cho biết: "Tôi làm ở đây 9 năm rồi. Tôi cũng đi làm nhiều nơi, nhưng không ở đâu bằng HTX Hạnh Lê. Công việc đều mà thu nhập cũng cao, từ 11 - 12 triệu đồng/1 tháng. Kinh tế gia đình rất là ổn định. Công việc thì không có gì nặng cả, phù hợp với mọi lứa tuổi".

HTX Dâu tằm Hạnh Lê hiện là đơn vị cung ứng giống tằm con và giống dâu mới chất lượng cho các thành viên trong hợp tác xã, đồng thời phổ biến khoa học kỹ thuật vào để phát triển nghề trồng dâu và nuôi tằm. Là một trong những hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh dâu tằm hiệu quả, bà Đàm Thị Dần, ở thôn Phúc Đình, cho biết: "Trước đây cuộc sống khổ lắm, không đủ tiền tiêu, đến tiền điện đến lúc phải nộp cũng không có, nhà cửa thì thiếu hụt này nọ. Nhưng từ khi được đưa cây dâu tằm vào canh tác người dân rất phấn khởi, có thu nhập ổn định. Nhà cửa khang trang, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới, cuộc sống ngày một đi lên là có thật".

nguoi truyen cam hung tren vung dau tam tran yen hinh anh 2
Người dân phấn khởi khi tham gia mô hình của HTX Dâu tằm Hạnh Lê

Nổi bật ở mô hình HTX Dâu tằm Hạnh Lê là tư duy chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, vừa góp phần giảm chi phí sản xuất vừa bảo vệ môi trường bền vững. HTX xây dựng hệ thống bể ủ, tận dụng toàn bộ thân dâu sau mỗi đợt đốn tỉa để băm nhỏ, ủ men vi sinh thành phân hữu cơ bón ngược lại cho đồng ruộng, giảm tối đa phân bón hóa học và bảo vệ môi trường. Để phát huy hết tiềm năng của vùng dâu tằm, HTX Hạnh Lê cũng sáng tạo triển khai hoạt động du lịch trải nghiệm quy trình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, HTX đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên đánh giá, HTX Dâu tằm Hạnh Lê là một trong những HTX có cách làm rất hiệu quả. Đặc biệt, đối với xã Trấn Yên, cây dâu là cây chủ lực, HTX Dâu tằm Hạnh Lê đã cung ứng giống tằm con và các giống dâu mới rất chất lượng cho các thành viên trong HTX. Bên cạnh đó HTX đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào để trồng dâu và nuôi tằm, nhờ đó sản lượng kén tằm được nâng lên, nâng cao thu nhập cho thành viên trong HTX nói riêng và nông dân của xã Trấn Yên nói chung.

nguoi truyen cam hung tren vung dau tam tran yen hinh anh 3
Những bãi dâu xanh tốt ở Trấn Yên

Với trách nhiệm với cộng đồng địa phương, HTX Dâu tằm Hạnh Lê tham gia các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ 15 triệu đồng xây dựng đường điện chiếu sáng, đóng góp trên 20 triệu đồng mỗi năm cho các quỹ xã hội hóa và thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi tại địa phương.

Từ Giấy khen phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 vì thành tích xây dựng nông thôn mới, đến năm 2026 này, chị Nguyễn Thị Hồng Lê vinh dự là một trong 3 hội viên nông dân của tỉnh Lào Cai được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” - phần thưởng xứng đáng cho tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm của nữ giám đốc Nguyễn Thị Hồng Lê.

theo-ong-bay-lu-nuoi-ga-trong-may-lanh-chong-lon-kiem-soat-duoc-dich-benh.jpg

Một nông dân tỉnh Đồng Tháp làm giàu từ nuôi gà trong "phòng lạnh"

VOV.VN - Nuôi gà khép kín, kiểm soát nhiệt độ và áp dụng công nghệ vào chăm sóc, quản lý đàn gà đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, mô hình của ông Nguyễn Đức Lữ, còn gọi là Bảy Lữ, ở khu phố 17, phường Đạo Thạnh, là một nông dân điển hình.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
Điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và không phải lập chủ trương đầu tư.

Điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

VOV.VN - Theo Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và không phải lập chủ trương đầu tư.

Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh và học sinh Lào Cai thêm yên tâm
Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh và học sinh Lào Cai thêm yên tâm

VOV.VN - Tại Lào Cai, bữa ăn bán trú đang được kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đến chế biến, chia suất; đồng thời công khai thực đơn, khẩu phần để phụ huynh cùng giám sát. Qua đó, các nhà trường hướng tới những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn và minh bạch cho học sinh.

Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh và học sinh Lào Cai thêm yên tâm

Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh và học sinh Lào Cai thêm yên tâm

VOV.VN - Tại Lào Cai, bữa ăn bán trú đang được kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đến chế biến, chia suất; đồng thời công khai thực đơn, khẩu phần để phụ huynh cùng giám sát. Qua đó, các nhà trường hướng tới những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn và minh bạch cho học sinh.

Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng
Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn (SN 1986), trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Lào Cai: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn (SN 1986), trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hưng Yên chốt hạn chót cho 24 dự án chậm giải phóng mặt bằng
Hưng Yên chốt hạn chót cho 24 dự án chậm giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện của 24 dự án trước ngày 30/9.

Hưng Yên chốt hạn chót cho 24 dự án chậm giải phóng mặt bằng

Hưng Yên chốt hạn chót cho 24 dự án chậm giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện của 24 dự án trước ngày 30/9.

Biến phế phẩm nông nghiệp thành than sinh học - mô hình mới, triển vọng cao
Biến phế phẩm nông nghiệp thành than sinh học - mô hình mới, triển vọng cao

VOV.VN - Những chiếc gáo dừa tưởng chừng chỉ là phế phẩm, có khi bị bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Nhưng nếu được đưa vào một quy trình sản xuất phù hợp, chúng có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Những phế phẩm nông nghiệp ấy, một kỹ sư cơ khí ở Đồng Tháp đã chế tạo lò sản xuất than sinh học tuần hoàn.

Biến phế phẩm nông nghiệp thành than sinh học - mô hình mới, triển vọng cao

Biến phế phẩm nông nghiệp thành than sinh học - mô hình mới, triển vọng cao

VOV.VN - Những chiếc gáo dừa tưởng chừng chỉ là phế phẩm, có khi bị bỏ đi hoặc bán với giá rất thấp. Nhưng nếu được đưa vào một quy trình sản xuất phù hợp, chúng có thể trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Những phế phẩm nông nghiệp ấy, một kỹ sư cơ khí ở Đồng Tháp đã chế tạo lò sản xuất than sinh học tuần hoàn.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp