Người truyền cảm hứng trên vùng dâu tằm Trấn Yên

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chị Nguyễn Thị Hồng Lê hiểu rõ những nhọc nhằn của người nông dân. Vì thế trong phát triển kinh tế, chị không bắt đầu bằng những mục tiêu lớn lao mà từ một điều giản dị, là làm sao để kinh tế gia đình ổn định hơn và người dân có thể sống tốt trên chính mảnh đất quê hương. Từ suy nghĩ ấy, HTX Dâu tằm Hạnh Lê từng bước được hình thành và phát triển.

Điểm nhấn của HTX là cơ sở nuôi tằm con tập trung với diện tích 150m2 cùng 2,5 ha nương dâu kinh doanh. Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng 200 tờ trứng giống, tương đương trên 2.000 vòng tằm chất lượng, cung ứng ổn định cho các hộ thành viên trong xã và khu vực lân cận. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê chia sẻ: "Thu nhập từ cây dâu rất ổn định, đầu ra thì hiện nay được công ty bao tiêu đến tận nơi cho bà con với giá rất là cao, có thời điểm lên đến 240 nghìn/1kg kém. Bà con rất yên tâm để sản xuất, trồng dâu nuôi tằm; các địa phương khác qua đây cũng nhìn thấy hiệu quả từ xã Trấn Yên, cũng đã về để học hỏi kinh nghiệm".

Với nghề trồng dâu nuôi tăm, chị Lê mong muốn giản dị là làm sao để kinh tế gia đình ổn định hơn và người dân có thể sống tốt trên chính mảnh đất quê hương.

HTX Dâu tằm Hạnh Lê đã kết nối 3 tổ hợp tác với 116 thành viên, trở thành cầu nối ký kết hợp đồng tiêu thụ trực tiếp với Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Việc bao tiêu sản phẩm giúp giá trị kén tằm tăng lên rõ rệt và còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động thường xuyên và mùa vụ, giúp bà con yên tâm gắn bó với nghề. Bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên cho biết: "Tôi làm ở đây 9 năm rồi. Tôi cũng đi làm nhiều nơi, nhưng không ở đâu bằng HTX Hạnh Lê. Công việc đều mà thu nhập cũng cao, từ 11 - 12 triệu đồng/1 tháng. Kinh tế gia đình rất là ổn định. Công việc thì không có gì nặng cả, phù hợp với mọi lứa tuổi".

HTX Dâu tằm Hạnh Lê hiện là đơn vị cung ứng giống tằm con và giống dâu mới chất lượng cho các thành viên trong hợp tác xã, đồng thời phổ biến khoa học kỹ thuật vào để phát triển nghề trồng dâu và nuôi tằm. Là một trong những hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh dâu tằm hiệu quả, bà Đàm Thị Dần, ở thôn Phúc Đình, cho biết: "Trước đây cuộc sống khổ lắm, không đủ tiền tiêu, đến tiền điện đến lúc phải nộp cũng không có, nhà cửa thì thiếu hụt này nọ. Nhưng từ khi được đưa cây dâu tằm vào canh tác người dân rất phấn khởi, có thu nhập ổn định. Nhà cửa khang trang, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới, cuộc sống ngày một đi lên là có thật".

Người dân phấn khởi khi tham gia mô hình của HTX Dâu tằm Hạnh Lê

Nổi bật ở mô hình HTX Dâu tằm Hạnh Lê là tư duy chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, vừa góp phần giảm chi phí sản xuất vừa bảo vệ môi trường bền vững. HTX xây dựng hệ thống bể ủ, tận dụng toàn bộ thân dâu sau mỗi đợt đốn tỉa để băm nhỏ, ủ men vi sinh thành phân hữu cơ bón ngược lại cho đồng ruộng, giảm tối đa phân bón hóa học và bảo vệ môi trường. Để phát huy hết tiềm năng của vùng dâu tằm, HTX Hạnh Lê cũng sáng tạo triển khai hoạt động du lịch trải nghiệm quy trình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, HTX đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên đánh giá, HTX Dâu tằm Hạnh Lê là một trong những HTX có cách làm rất hiệu quả. Đặc biệt, đối với xã Trấn Yên, cây dâu là cây chủ lực, HTX Dâu tằm Hạnh Lê đã cung ứng giống tằm con và các giống dâu mới rất chất lượng cho các thành viên trong HTX. Bên cạnh đó HTX đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào để trồng dâu và nuôi tằm, nhờ đó sản lượng kén tằm được nâng lên, nâng cao thu nhập cho thành viên trong HTX nói riêng và nông dân của xã Trấn Yên nói chung.

Những bãi dâu xanh tốt ở Trấn Yên

Với trách nhiệm với cộng đồng địa phương, HTX Dâu tằm Hạnh Lê tham gia các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ 15 triệu đồng xây dựng đường điện chiếu sáng, đóng góp trên 20 triệu đồng mỗi năm cho các quỹ xã hội hóa và thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi tại địa phương.

Từ Giấy khen phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 vì thành tích xây dựng nông thôn mới, đến năm 2026 này, chị Nguyễn Thị Hồng Lê vinh dự là một trong 3 hội viên nông dân của tỉnh Lào Cai được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” - phần thưởng xứng đáng cho tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm của nữ giám đốc Nguyễn Thị Hồng Lê.