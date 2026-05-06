Nhà máy mía đường chậm thu mua, người trồng mía ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên

Thứ Tư, 17:48, 06/05/2026
VOV.VN - Tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hiện có hàng nghìn héc-ta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do các nhà máy mía đường chậm thu mua. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, ảnh hưởng đến kế hoạch tái sản xuất niên vụ sau.

Ông Trần Văn Muôn (thôn 1, xã Sơn Hòa) đã gắn bó với nghề trồng mía gần 20 năm. Gia đình ông hiện có 5 ha mía liên kết bao tiêu với Công ty TNHH Công nghiệp Việt Nam KCP (Công ty KCP, xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk). Hằng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30/4, nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Hơn 2,5 ha còn lại vẫn chưa có kế hoạch thu mua cụ thể.

Theo ông Muôn, việc chậm thu mua khiến người trồng mía chịu nhiều thiệt hại: “Lo lắng nhất của gia đình hiện nay là nếu không thu hoạch kịp thời thì nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao; hơn nữa, đã xuất hiện mưa giông, nếu mưa xuống, mía sẽ mọc mầm, lượng đường trong mía bị phát ra để nuôi lá, ảnh hưởng đến trữ đường, gây thiệt hại cho bà con. Chúng tôi mong công ty sớm có phương án thu mua càng sớm càng tốt”.

Nhiều diện tích mía ở các xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã quá lứa nhưng vẫn chưa được thu mua.

Cũng trồng mía và có hợp đồng tiêu thụ từ Công ty KCP, vụ này gia đình ông Hà Huy Dương (thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa) còn diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.

Ông Dương cho biết: “Mọi năm đến 30/4 là toàn bộ diện tích thu xong hết rồi, nhưng vụ năm nay còn tới 70% với 2,5 héc-ta chưa chặt, mới thu được 1,5 héc-ta. Hiện giờ trong rẫy khoảng 5 sào mía đang khô héo quắt lại, hao mất khoảng 20 tấn chứ không ít đâu, hao vậy dân chịu hết đấy. Giờ chỉ mong nhà máy thu mua càng nhanh càng tốt để bà con bớt thiệt hại, chứ giờ không biết tính thế nào”.

Xe tải chở đầy mía chờ cân trước Công ty KCP, xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, với khoảng 8.000 héc-ta. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 héc-ta, tương đương 50% diện tích. UBND xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp mía đường để tìm phương án hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên.

Người dân khẳng định: nhiều diện tích mía đã khô tóp, hao hụt cả chục tấn/ha

Niên vụ 2025-2026, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có gần 17.800 ha mía, chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp như Công ty KCP, Công ty Mía đường Tuy Hòa và Công ty TNHH Mía đường Vạn Phát. Năng suất dự kiến tăng 7-8%, đạt 82-85 tấn/ha, sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn mía tươi. Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk vào thế đứng ngồi không yên.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: nhà máy mía đường chậm thu mua người trồng mía Đắk Lắk thu mua mía nguyên liệu khó khăn ngành mía đường Đắk Lắk diện tích mía Đắk Lắk 2026
Đắk Lắk phát động 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng đường ven biển

VOV.VN -Chiều 4/5, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” dự án Tuyến đường bộ ven biển, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đắk Lắk mở rộng hợp tác với UAE trên 3 trụ cột chiến lược

VOV.VN - Sáng 4/5, tại cơ sở 2 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, nhằm trao đổi, định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Đắk Lắk siết tiến độ, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

