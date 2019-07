Nhà máy nghìn tỷ cố tình thi công khi đang bị đình chỉ?

Nhà máy tinh luyện đường RE (thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi) xây dựng tại xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai không có giấy phép và gây tai nạn chết người đã bị đình chỉ, nhưng ngành chức năng phát hiện công trình tiếp tục được thi công.



Khoảng 15h50’ ngày 3/7, UBND xã Thành An, thị xã An Khê phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất công trình nhà máy tinh luyện đường RE thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Vào thời điểm này, đoàn kiểm tra phát hiện tại công trình có công nhân đang thi công một số hạng mục. Khi phát hiện đoàn kiểm tra, hơn 20 công nhân đang thi công chạy sang khu sản xuất cũ của nhà máy.

Hình ảnh công trình nghìn tỷ thời điểm xảy ra tai nạn chết người và đình chỉ thi công ngày 13/6/2019.

Qua kiểm tra hiện trường, một số công nhân đang lắp ráp thiết bị, các hạng mục có sự thay đổi như tường gạch xây, giằng bê tông mới. Đại diện Phòng Quản lý Đô thị Thị xã An Khê, UBND xã Thành An, Công an, Quân sự xã đã lập và ký vào biên bản nhưng phía Nhà máy đường An Khê không ký vào biên bản này với lý do đoàn kiểm tra không báo trước lịch làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Điệp, Chủ tịch UBND xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, khi đoàn vào làm việc có gặp bảo vệ công ty, bảo vệ đã ngăn cản. Đồng thời, lãnh đạo phòng hành chính của nhà máy cũng bất hợp tác khi nêu lý do đoàn đến công ty làm việc nhưng không được báo trước.

“Khi làm việc với Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng hành chính tổ chức của Nhà máy, đoàn công tác yêu cầu tập thể lãnh đạo nhà máy cùng hợp tác để lập biên bản nhưng không có ai ký vào biên bản”, ông Điệp cho biết.

Ảnh cùng góc chụp vào ngày 4/7/2019, công trình đã có thay đổi đáng kể.

Làm việc với phóng viên vào sáng 4/7, Ông Đặng Hồng Việt, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê, Công ty CP Đường Quảng Ngãi phủ nhận những nội dung trong biên bản của chính quyền, ngành chức năng xã Thành An và Thị xã An Khê.

“Trong biên bản có ghi hiện trường đã thay đổi so với trước đây, nhưng đoàn công tác không đưa ra bằng chứng hình ảnh. Đoàn công tác có nói là đã thấy có thi công, nhưng nhà máy đã giải thích chủ trương của Công ty cũng như Nhà máy là không có thi công”, ông Việt giải thích.

Tuy vậy, khi phóng viên đề nghị đi kiểm tra thực tế công trình và đưa ra những hình ảnh chụp vào ngày 13/6/2019 - thời điểm công trình bị Sở Xây dựng Gia Lai và UBND thị xã An Khê lập biên bản đình chỉ thi công, ông Đặng Hồng Việt không thể trả lời vì sao hiện nay nhiều hạng mục đã có sự thay đổi đáng kể so với thời trước đó. Thực tế hiện trạng cho thấy, có nhiều hạng mục đang được xây lắp mới.

Trước đó, như VOV đã thông tin, Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE của Công ty CP Đường Quảng Ngãi có vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng nhưng chưa được cấp phép đã tiến hành thi công. Việc xây dựng trái phép rầm rộ, công trình đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý khi ở đây xảy ra tai nạn lao động chết người vào ngày 12/6/2019.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đều đã có những văn bản chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND thị xã An Khê kiểm tra, xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng thực tế cho thấy, phía Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã và đang bất chấp các quy định pháp luật để thi công công trình./.