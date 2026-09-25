Nhà phố thương mại tại Thành phố mới Bình Dương đón sóng hạ tầng & chuyên gia

Dòng luân chuyển chuyên gia nhờ 2 tuyến metro

Quan sát thấy, sức nóng của thị trường bất động sản Thành phố mới Bình Dương, nay là phường Bình Dương của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), được neo giữ bởi những giá trị thực tế của các công trình hạ tầng đang dần thành hình. Tâm điểm của sự bứt phá này chính là hai tuyến metro trọng điểm được quy hoạch kết nối trực tiếp lõi Thành phố mới Bình Dương với trung tâm của siêu đô thị TP.HCM. Tuyến thứ nhất là Thủ Dầu Một - Suối Tiên đoạn nối dài của tuyến Bến Thành - Suối Tiên, kéo dài xuyên suốt để đưa hành khách đi thẳng từ Bình Dương vào trung tâm phường Bến Thành. Tuyến thứ hai là trục đường sắt đô thị Thủ Dầu Một - Tao Đàn, tạo nên một hành lang di chuyển hiện đại bao trọn khu vực phía Bắc TP.HCM.

Metro mở ra dòng luân chuyển của dòng khách, dòng chuyên gia và dòng tiền khai thác thương mại tại các đô thị vệ tinh

Sự xuất hiện của hai tuyến metro này mang lại một ý nghĩa vô cùng to lớn, đây chính là trục khơi thông dòng luân chuyển của giới chuyên gia, trí thức và quản lý cấp cao. Trong bối cảnh quỹ thời gian di chuyển được rút ngắn tối đa nhờ metro thì giới chuyên gia làm việc tại trung tâm TP.HCM hoàn toàn có thể lựa chọn sinh sống và an cư tại lõi Thành Phố Mới Bình Dương. Khu vực này đáp ứng trọn vẹn những chuẩn mực khắt khe của cộng đồng tinh hoa nhờ không gian quy hoạch thông minh hiện đại, thoáng đãng, nhiều mảng xanh, an ninh đảm bảo và tiện ích giáo dục, y tế chuẩn quốc tế.

Hơn thế nữa, dòng cư dân trí thức từ TP.HCM đổ về sẽ tạo ra sự cộng hưởng sức mạnh với nguồn cầu thực khổng lồ vốn có tại địa phương, đó là hàng chục ngàn chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp trọng điểm bao quanh khu vực (Đại Đăng, Kim Huy, Sóng Thần 3,...). Nguồn nhân lực chất lượng cao này kéo theo nhu cầu khổng lồ về không gian sống cao cấp và dịch vụ mua sắm, giải trí tiện nghi, từ đó trực tiếp tạo ra lực đẩy vĩ mô vô cùng mạnh mẽ cho thị trường bất động sản và thương mại dịch vụ tại lõi thành phố mới.

Golden Boulevard hưởng lợi từ điểm tựa thương mại WTC Gateway

Tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương, tổ hợp phức hợp WTC Gateway chính là "trái tim" đón trọn dòng chảy giao thương, lưu lượng chuyên gia và dân cư. Sở hữu quy mô rộng lớn lên đến 7ha, WTC Gateway mang một thiết kế đột phá khi tích hợp nhà ga metro trung tâm ngầm rộng 5.800m² ngay bên dưới không gian mua sắm sầm uất với tổng diện tích lên đến 168.000m². Không dừng lại ở đó, công trình còn kết hợp với quảng trường sự kiện có sức chứa 10.000 người và nhà thi đấu đa năng 4.000 chỗ ngồi.

Với sự tích hợp "all-in-one" này, WTC Gateway không chỉ là một trạm dừng metro thông thường mà đã vươn tầm thành một "siêu điểm đến" mang đẳng cấp quốc tế. Nơi đây dự kiến sẽ đón đến 3 triệu lượt khách mỗi tháng, tạo ra một lưu lượng người khổng lồ, đều đặn, mang theo khả năng chi tiêu cực kỳ lớn.

Từ đây có thể nhìn thấy chuỗi giá trị khép kín là động lực của bất động sản. Kết nối thuận tiện làm nên chất lượng sống cao. Chất lượng sống cao thu hút cư dân, chuyên gia và doanh nghiệp về an cư. Dân số tăng tạo động lực cho thương mại – dịch vụ. Và chính sự sôi động của thương mại – dịch vụ lại bảo chứng cho tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá bất động sản trong dài hạn.

Các dãy thương phố Golden Boulevard quy hoạch đồng bộ, liền kề WTC Gateway đón nhận cơ hội lớn.

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Lê Lợi (lộ giới 38m), cách WTC Gateway chỉ 7 phút di chuyển, dự án Golden Boulevard đóng vai trò là cửa ngõ đón trọn dòng chảy giao thương từ tổ hợp thương mại này và lõi trung tâm hành chính. Vị trí đắc địa này kết nối trực tiếp nơi làm việc, học tập và tiêu dùng của cộng đồng cư dân chất lượng cao trong bán kính 5km. Đó là các chuyên gia quốc tế và gia đình tri thức làm việc tại Tháp đôi trung tâm Khoa học - Công nghệ, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Quốc tế Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và các KCN lân cận như: Mapletree, Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy,...

Dự án hiện thực hóa triết lý "dual- living” nhằm tách biệt tối ưu giữa không gian kinh doanh nhộn nhịp và sự tĩnh tại tận hưởng. Cụ thể, tầng trệt sở hữu không gian kinh doanh rộng hơn 83m² với mặt thoáng, không vách ngăn, dễ dàng kinh doanh với các loại hình showroom, nhà hàng F&B, spa hay văn phòng đại diện. Trong khi đó, không gian các tầng trên được thiết kế tiện nghi, đầy đủ các phòng chức năng từ phòng khách, phòng bếp đến phòng ngủ, mang lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho gia đình đa thế hệ sinh sống và tái tạo năng lượng.

Với vị trí tâm điểm giao thoa giữa dòng chảy thương mại và an cư, cùng tiềm năng khai thác kinh doanh và dư địa tăng giá nhờ hạ tầng đồng bộ, Golden Boulevard hội tụ đầy đủ những yếu tố bảo chứng cho khả năng sinh lời và thanh khoản bền vững trong dài hạn. Đặc biệt, theo đơn vị phát triển dự án, khách hàng chỉ cần trả trước 439 triệu đồng là đã có thể sở hữu căn hộ, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi, trả góp nhẹ nhàng chỉ 3%/tháng và được ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.