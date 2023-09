Nhiều gói thầu dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp khó phải dừng thi công

Liên quan đến tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2, mấy ngày nay, gói thầu XL01 tại địa bàn dọc đường tỉnh 870 thuộc xã Phước Thạnh và Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phải dừng thi công. Gần 20 công nhân đang lao động tại công trường phải tạm nghỉ hoặc chuyển sang làm công việc khác. Ông Huỳnh Quang Cường, chỉ huy trưởng công trình XL01 cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng này là phía tỉnh Tiền Giang chưa bàn giao mặt bằng như kế hoạch.

“Hiện gói thầu đang tạm dừng thi công do không có mặt bằng để triển khai tiếp. Công nhân phải tạm nghỉ hoặc anh em chuyển sang phân luồng giao thông, biển báo để phục vụ công tác phân luồng sắp tới. Tỉnh Tiền Giang đã họp bàn nhiều lần nhưng đơn vị thi công đang cần di dời 26 hộ dân, các trụ điện bên trái tuyến đường thuộc thành phố Mỹ Tho”, ông Cường cho biết.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công nhưng gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát và mặt bằng

Tại gói thầu XL03 phía xã Bình Đức, huyện Châu Thành, nhà thầu cũng không nhận được diện tích mặt bằng nào để thi công. Tại cồn Thới Sơn còn một số địa điểm chưa giải tỏa được nên việc thi công bị ách tắc. Ông Lê Đình Huấn, Phó giám đốc Công ty Xây lắp 368, chỉ huy trưởng công trình XL03 cho biết, hiện tại bờ cồn chưa có mặt bằng trong khi đơn vị đã ký hợp đồng từ tháng 3, nay đã là tháng 9 vẫn chưa có mặt bằng. Sự chậm trễ trong GPMB như hiện nay chắc chắn gói thầu bị chậm tiến độ.

Theo Văn phòng điều hành dự án cầu Rạch Miễu 2, tại gói thầu XL01 các phạm vi TP Mỹ Tho (Tiền Giang) dọc đường tỉnh 870 đã bàn giao mặt bằng còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và địa bàn huyện Châu Thành dọc đường tỉnh 870 và toàn bộ tuyến mới xã Bình Đức có thời gian xử lý đất yếu lên đến 15 tháng nhưng chưa được bàn giao giải phóng mặt bằng.

Tại gói thầu XL03 bị hạn chế đường vận chuyển bê tông đến vị trí thi công trên toàn bộ 1/2 gói thầu nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, 1 nhà nuôi chim yến của người dân nằm giữa tim tuyến cũng như phần điện trung hạ thế vẫn chưa được giải quyết, vướng công tác khoan nhồi 3 vị trí trụ P33, P32, mố M39 của cầu Rạch Miễu 2 (cầu chính). Ở gói thầu XL04 hiện còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số hộ dân chưa di dời, gây ảnh hưởng đến công tác cắm bấc thấm gia tải xử lý nền.

Theo Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang, ở địa bàn huyện Châu Thành và TP Mỹ Tho còn lại gần 500 hộ dân trong dự án cầu Rạch Miễu 2 chưa GPMB. Lý do được các hộ dân đưa ra là giá bồi thường, hỗ trợ thấp, phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được phê duyệt nên chưa chi trả tiền, vướng thủ tục pháp lý... Các ngành chức năng đang phối hợp chính quyền các địa phương khẩn trương giải quyết các tồn đọng này.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, với nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trên 5.175 tỷ đồng. Dự án này đươc chia làm 6 gói thầu xây lắp, khởi công trong tháng 3/2022 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, phía tỉnh Bến Tre bàn giao được 95% diện tích mặt bằng nhưng phía tỉnh Tiền Giang mới bàn giao được 49% mặt bằng; phạm vi bàn giao mặt bằng không liên tục, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công.

Bộ GTVT đã trực tiếp làm việc với các địa phương và có nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh công tác GPMB để sớm bàn giao cho dự án. Tuy nhiên, tình hình triển khai công tác này nhất là phía tỉnh Tiền Giang đến nay vẫn như “rùa bò”.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT), một trong những khó khăn đối với dự án cầu Rạch Miễu 2 hiện nay còn là do kinh phí đền bù GPMB thực tế tăng rất lớn so với chi phí đã được duyệt trước đây. Bộ GTVT và các Bộ, ngành có liên quan đã thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp thêm hơn 1.630 tỷ đồng cho dự án. Do thiếu nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dụ án nên tỉnh Tiền Giang chưa thể GPMB như kế hoạch đề ra.

Khi các vướng mắc tại tỉnh Tiền Giang chậm tháo gỡ, dẫn đến toàn dự an cầu Rạch Miễu không kịp tiến độ đề ra

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu cát san lắp mặt bằng khan hiếm. Tổng nhu cầu cát các loại cần cho dự án khoảng 1,2 triệu m3 cát, nhưng đến nay toàn dự án mới tập kết khoảng 776.000 m3 (chiếm khoảng 64%), lượng cát dự án đang cần khoảng 400.000 m3.

Thực trạng mặt bằng bàn giao không liên lục, một số đoạn “xôi đỗ” vướng hạ tầng kỹ thuật, vướng nhiều nhà dân chậm di dời do phải chờ đợi các hộ dân xây nhà mới. Tình trạng này gây rất nhiều khó khăn cho các nhà thầu; các nhà thầu đã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư, chủ đầu tư đã có văn bản kiến nghị đến UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang sớm quan tâm, tháo gỡ khó khăn vương mắc này.

Thiết nghĩ, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp thêm kinh phí đầu tư cho dự án, phía tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cần có giải pháp căn cơ, sớm tháo gỡ khó khăn, trở ngại trong khả năng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công để công trình cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đúng tiến độ như các bên đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Thực tế cho thấy, cầu Rạch Miễu hiện hữu nay đã quá tải nặng nề, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là sớm hoàn thành đưa vào hoạt động cầu Rạch Miễu 2.