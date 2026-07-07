Ninh Bình chính thức có tên trong quy hoạch cảng hàng không quốc tế

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung Ninh Bình vào danh mục cảng hàng không quốc tế đến năm 2030.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026, đến năm 2030, Việt Nam quy hoạch 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. So với quy hoạch trước đây, Ninh Bình được bổ sung vào danh mục cảng hàng không quốc tế.

Danh sách 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Bổ sung Ninh Bình vào danh mục cảng hàng không quốc tế đến năm 2030 Ảnh (Minh họa)

Đến năm 2050, quy hoạch phát triển 37 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có 20 cảng hàng không quốc tế. Ngoài các cảng hàng không nêu trên, quy hoạch bổ sung Cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô.

Cùng với việc điều chỉnh danh mục cảng hàng không, Bộ Xây dựng cũng bổ sung định hướng phát triển các trung tâm logistics hàng không tại những cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên. Các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay sẽ được ưu tiên đầu tư tại những cảng hàng không lớn, có hạ tầng và mạng đường bay quốc tế thuận lợi như Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc tiếp tục được thực hiện theo các quyết định đã được phê duyệt trước đó.