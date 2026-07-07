English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ninh Bình chính thức có tên trong quy hoạch cảng hàng không quốc tế

Thứ Ba, 20:24, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ninh Bình chính thức được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc tế thời kỳ 2021-2030, theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung Ninh Bình vào danh mục cảng hàng không quốc tế đến năm 2030.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026, đến năm 2030, Việt Nam quy hoạch 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. So với quy hoạch trước đây, Ninh Bình được bổ sung vào danh mục cảng hàng không quốc tế.

Danh sách 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

ninh binh chinh thuc co ten trong quy hoach cang hang khong quoc te hinh anh 1
Bổ sung Ninh Bình vào danh mục cảng hàng không quốc tế đến năm 2030 Ảnh (Minh họa)

Đến năm 2050, quy hoạch phát triển 37 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có 20 cảng hàng không quốc tế. Ngoài các cảng hàng không nêu trên, quy hoạch bổ sung Cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô.

Cùng với việc điều chỉnh danh mục cảng hàng không, Bộ Xây dựng cũng bổ sung định hướng phát triển các trung tâm logistics hàng không tại những cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên. Các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay sẽ được ưu tiên đầu tư tại những cảng hàng không lớn, có hạ tầng và mạng đường bay quốc tế thuận lợi như Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc tiếp tục được thực hiện theo các quyết định đã được phê duyệt trước đó.

sb_noi_bai1.jpg

Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây với ba thao tác đơn giản, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống dẫn nhiên liệu cho sân bay Long Thành
Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống dẫn nhiên liệu cho sân bay Long Thành

VOV.VN - Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai, Dự án Xây dựng hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng để khai thác đồng bộ với Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống dẫn nhiên liệu cho sân bay Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống dẫn nhiên liệu cho sân bay Long Thành

VOV.VN - Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai, Dự án Xây dựng hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng để khai thác đồng bộ với Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Vì sao Biên Hòa và Hải Phòng được đề xuất rút khỏi quy hoạch sân bay?
Vì sao Biên Hòa và Hải Phòng được đề xuất rút khỏi quy hoạch sân bay?

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung nhiều cảng hàng không mới, đồng thời đưa Sân bay Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch.

Vì sao Biên Hòa và Hải Phòng được đề xuất rút khỏi quy hoạch sân bay?

Vì sao Biên Hòa và Hải Phòng được đề xuất rút khỏi quy hoạch sân bay?

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung nhiều cảng hàng không mới, đồng thời đưa Sân bay Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị
Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị

VOV.VN - Trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công sân bay ở Quảng Trị

VOV.VN - Trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng.

UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray mở ra kỷ nguyên mới cho tàu sân bay Mỹ
UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray mở ra kỷ nguyên mới cho tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - MQ-25A Stingray không chỉ là máy bay tiếp dầu không người lái đầu tiên hoạt động trên tàu sân bay mà còn là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng hải quân Mỹ có tầm hoạt động xa hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong môi trường tác chiến hiện đại.

UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray mở ra kỷ nguyên mới cho tàu sân bay Mỹ

UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray mở ra kỷ nguyên mới cho tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - MQ-25A Stingray không chỉ là máy bay tiếp dầu không người lái đầu tiên hoạt động trên tàu sân bay mà còn là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng hải quân Mỹ có tầm hoạt động xa hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong môi trường tác chiến hiện đại.

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành
Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu bổ sung gần 1.700 nhân sự, đẩy nhanh tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

VOV.VN - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu bổ sung gần 1.700 nhân sự, đẩy nhanh tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm kế hoạch đề ra.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp