Ninh Bình đầu tư gần 3.000 tỷ đồng nâng cấp hệ thống bảo vệ đê biển

Làm kè giảm sóng trên 11,8 km tuyến đê biển Hải Hậu, Giao Thủy

Ngày 30/10/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 4139/QĐ-BNNMT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ đê biển tỉnh Ninh Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.612 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Hệ thống đê biển Hải Hậu, Giao Thủy sẽ được đầu tư công trình kè mỏ hàn, thềm cơ giảm sóng nhằm chống sạt lở, bảo vệ an toàn tuyến đê.

Theo quy mô dự kiến, dự án sẽ xây dựng hệ thống kè mỏ hàn, thềm cơ giảm sóng trên tuyến đê biển Hải Hậu với chiều dài khoảng 10,2 km và đê biển Giao Thủy khoảng 1,6 km; đồng thời xây dựng các công trình bảo vệ đê và công trình phụ trợ khác.

Mục tiêu của dự án là củng cố, bảo vệ an toàn các tuyến đê biển xung yếu, đáp ứng yêu cầu chống lũ, bão theo thiết kế; kết hợp giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Thời gian thực hiện dự kiến không quá 4 năm kể từ năm khởi công, hoàn thành trước năm 2030.

Nâng cấp khoảng 42 km đê tả, hữu sông Hoàng Long

Cùng ngày, tại Quyết định số 4137/QĐ-BNNMT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu Hoàng Long và các công trình phòng, chống lũ tiến tới xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.365 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 tiếp tục là chủ đầu tư. Quy mô dự kiến gồm tu bổ, nâng cấp khoảng 42 km đê, trong đó đê tả dài khoảng 24 km, đê hữu dài khoảng 18 km; xây dựng các công trình bảo vệ đê, cống qua đê và công trình phụ trợ.

Dự án nhằm bảo đảm an toàn đê điều, nâng cao năng lực phòng, chống lũ trên sông Hoàng Long, hướng tới xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ; góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 4 năm kể từ năm khởi công, hoàn thành trước năm 2030.

Theo các quyết định, quy mô, thông số kỹ thuật và tổng mức đầu tư của hai dự án hiện là dự kiến, sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. UBND tỉnh Ninh Bình được đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện.