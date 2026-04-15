Việt Nam ký Nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh sang Trung Quốc

Thứ Tư, 14:19, 15/04/2026
VOV.VN - Ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh xuất khẩu từ Việt Nam.

Đây là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong việc hài hòa các tiêu chuẩn kiểm dịch, mở rộng thị trường theo hướng chính ngạch, minh bạch và tuân thủ quốc tế.

Theo Nghị định thư, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và được phía Trung Quốc (GACC) phê duyệt. Các vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thực hiện các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại như bao trái bưởi trước thu hoạch ít nhất 60 ngày, đặt bẫy ruồi đục quả.

Đối với cơ sở đóng gói, yêu cầu phải có nền cứng, đảm bảo vệ sinh, bố trí các khu chức năng riêng biệt cho chế biến, xử lý và bảo quản. Trong quá trình đóng gói, sản phẩm phải được lựa chọn, phân loại, làm sạch, loại bỏ các quả bị sâu bệnh, hư hỏng, biến dạng, đồng thời loại bỏ cành, lá, đất và các tàn dư thực vật.

Bưởi và chanh là hai mặt hàng nông sản có lợi thế nổi bật của Việt Nam. Hiện diện tích trồng bưởi đạt khoảng 106.000 ha, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đã hình thành và tiếp tục mở rộng tại các địa phương như Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp.

Bưởi và chanh là hai mặt hàng nông sản có lợi thế nổi bật của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng, bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh được phát triển với năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Trung Quốc được xác định là thị trường trọng điểm với quy mô tiêu thụ lớn và nhu cầu ngày càng tăng đối với trái cây. Trên cơ sở thành công của nhiều mặt hàng nông sản đã được xuất khẩu chính ngạch, bưởi và chanh tiếp tục được đánh giá là những sản phẩm có tiềm năng lớn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để triển khai hiệu quả Nghị định thư. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức tập huấn, phổ biến quy định; xây dựng và chuẩn hóa vùng trồng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện hồ sơ gửi phía Trung Quốc phê duyệt; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng tới xây dựng thị trường ổn định và phát triển bền vững.

Việc hiện thực hóa Nghị định thư được kỳ vọng không chỉ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho bưởi và chanh Việt Nam mà còn tạo nền tảng để tiếp tục đàm phán, mở cửa đối với các sản phẩm nông sản tiềm năng khác, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp Việt Nam -Trung Quốc không ngừng được củng cố và mở rộng, Nghị định thư đối với quả bưởi và chanh tiếp tục khẳng định xu hướng xuất khẩu chính ngạch, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy sự kế thừa và hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương.

Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc

VOV.VN - Sáng 13/4, Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc. Hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, quảng bá thương hiệu và khẳng định năng lực sản xuất, liên kết tiêu thụ của địa phương.

Vân Hồng/VOV.VN
Phú Thọ có trên 4.200 ha cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, tỉnh Phú Thọ đã hình thành vùng trồng cam, bưởi đặc sản quy mô trên 4.200 ha, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo nền tảng phát triển OCOP, du lịch nông nghiệp.

VOV.VN - Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, tỉnh Phú Thọ đã hình thành vùng trồng cam, bưởi đặc sản quy mô trên 4.200 ha, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo nền tảng phát triển OCOP, du lịch nông nghiệp.

Đồng Tháp: Trái chanh giá đạt kỷ lục, nhà vườn lãi to

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm thì trái chanh lại tăng giá ở mức kỷ lục, cho hiệu quả cao hơn cả cây sầu riêng. Nông dân trồng chanh rất phấn khởi vì có mùa bội thu.

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm thì trái chanh lại tăng giá ở mức kỷ lục, cho hiệu quả cao hơn cả cây sầu riêng. Nông dân trồng chanh rất phấn khởi vì có mùa bội thu.

Chanh không hạt Vĩnh Long - hành trình từ ruộng lúa đến thị trường châu Âu

VOV.VN - Ở Vĩnh Long, nơi ruộng lúa từng là kế mưu sinh duy nhất của bao thế hệ nông dân, nay một làn gió mới đang thổi qua. Những thửa ruộng kém hiệu quả, vườn tạp dần nhường chỗ cho chanh không hạt - cây trồng mở ra cơ hội đổi đời cho hàng chục hộ nông dân, phần lớn là đồng bào Khmer.

VOV.VN - Ở Vĩnh Long, nơi ruộng lúa từng là kế mưu sinh duy nhất của bao thế hệ nông dân, nay một làn gió mới đang thổi qua. Những thửa ruộng kém hiệu quả, vườn tạp dần nhường chỗ cho chanh không hạt - cây trồng mở ra cơ hội đổi đời cho hàng chục hộ nông dân, phần lớn là đồng bào Khmer.

