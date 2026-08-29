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Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

Thứ Bảy, 19:46, 29/08/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng 29/8, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh tổ chức chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách.

Chương trình gồm hai phần “Sắc màu di sản - Mạch nguồn văn hóa” và “Hội tụ sắc màu - Lan tỏa tinh hoa”. Trong đó, các nghệ nhân, thành viên câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục đặc sắc, hội tụ màu sắc văn hóa các vùng miền như dân ca Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Xòe Thái và Hát Then - đàn tính của dân tộc Tày - Nùng.

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Nhiều điệu Xòe đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại Đắk Lắk như Khắm khen, Hái hoa, Phá xí, Đổn hôn được trình diễn trên sân khấu chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Đội xòe buôn Thái, xã Ea Kiết cho biết, các thành viên trong đội đã tích cực sưu tầm, tập luyện để đưa đến chương trình nhiều điệu Xòe đặc trưng của đồng bào Thái như Khắm khen, Hái hoa, Phá xí, Đổn hôn.

“Đội múa của buôn Thái chúng tôi có 25 người, chị em trong đội tập Điệu Xòe theo phong tục của người Thái. Hôm nay biểu diễn cho du khách, mang không khí lễ hội cho du khách cùng xem, chúng tôi thấy rất hạnh phúc và vinh dự”, bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

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Các liền anh liền chị duyên dáng trong làn điệu Quan họ Bắc Ninh.

Cùng với Xòe Thái, các tiết mục Quan họ, Then cổ, Chầu Then, múa Chén và những tác phẩm Then lời mới tạo nên không gian giao lưu đa dạng. Đặc biệt, một số tiết mục được xây dựng gắn với không khí Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk, như tiết mục hát then “Sầu riêng - niềm vui hạnh phúc”, đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại. 

Bà Triệu Thị Hồng Vân, Câu lạc bộ Hát Then thôn Thanh Bình, xã Ea Knuếc cho rằng, những chương trình giao lưu như thế này là dịp để các nghệ nhân tiếp tục giới thiệu và gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc: “Đội của tôi rất háo hức hưởng ứng lễ hội. Được lên đây, tôi cũng như các chị em trong câu lạc bộ rất phấn khởi và mong sao sau này các làn điệu dân ca của các dân tộc ngày càng được phát triển mạnh mẽ”.

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Đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức các tiết mục.

Không chỉ xem biểu diễn, người dân và du khách còn trực tiếp tham gia múa sạp, giao lưu cùng các nghệ nhân. Với chị Nguyễn Thị Thu Hường, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trải nghiệm thú vị trong kỳ nghỉ tại Đắk Lắk.

“Ở đây đang có rất nhiều lễ hội như lễ hội sầu riêng, lễ hội rượu cần - voi ở bên Hồ Lắk. Đặc biệt là tới đây, mình có thể giao lưu văn hóa với người địa phương”, chị Nguyễn Thị Thu Hường cho biết.

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Người dân và du khách trực tiếp tham gia múa sạp, giao lưu cùng các nghệ nhân.

Với các loại hình nghệ thuật truyền thống từ nhiều vùng văn hóa được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa tại Đắk Lắk, chương trình góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của đất nước.

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Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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