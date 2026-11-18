Năm 2026, diện tích cây trồng của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 853.000 ha. Trong đó, cà phê có khoảng 217.700 ha, sản lượng ước đạt hơn 610.0000 tấn; sầu riêng đạt khoảng 544.000 tấn. Với cà phê, niên vụ 2025-2026, Đắk Lắk ghi nhận sản lượng xuất khẩu hơn 290.500 tấn, kim ngạch trên 1,3 tỷ USD, tăng 12,3% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, giá cà phê nhân xô bình quân giảm hơn 18%, còn 96.800 đồng/kg, và tiếp tục hạ xuống mức cận 80 nghìn đồng ở thời điểm hiện tại.

Đắk Lắk tổng kết niên vụ 2025-2026, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027

Đối với vụ Đông Xuân 2026-2027, Đắk Lắk dự kiến gieo trồng 132.000 ha cây hằng năm. Theo dự báo, tỉnh này sẽ bị hạn nặng do El Nino tròng mùa khô. Nguy cơ ảnh hưởng hàng nghìn ha cây hằng năm khoảng 100.000 ha cây lâu năm, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động ứng phó với dự báo hạn hán do tác động của El Nino.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đẩy mạnh chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, phát triển liên kết chuỗi. Trước nguy cơ hạn hán, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát nguồn nước, điều chỉnh diện tích và thời vụ sản xuất, không xuống giống tại những vùng chưa bảo đảm nước tưới; ưu tiên nguồn nước sinh hoạt, chủ động phương án chống hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp:

“Sản xuất nông nghiệp luôn gắn liền với công tác thủy lợi, trong đó cần chú trọng điều tiết, sử dụng nguồn nước hợp lý và xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, khó khăn lớn nhất là bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đây là những vấn đề cấp bách, đòi hỏi các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, phải quan tâm, tập trung tháo gỡ”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.