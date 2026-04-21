Ông Trần Đình Long: Khuyên mua sợ "lùa gà", khuyên bán sợ mất cơ hội cổ đông

Hòa Phát lãi 9.056 tỷ đồng quý I, hoàn thành 41% kế hoạch năm

Ngày 21/4/2026 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 41,8%. Kết quả quý I/2026 cho thấy tín hiệu tăng trưởng bứt phá khi doanh nghiệp ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 40% và 170% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng như phương án chi trả cổ tức năm 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt, kế hoạch cổ tức năm 2026 dự kiến 15%, cùng danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long nhận định triển vọng năm 2026 của Tập đoàn là tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực thép - mảng kinh doanh cốt lõi. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu thị trường cải thiện và hiệu quả từ các dự án lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Năm 2025, Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 13% và 29% so với năm 2024. Lĩnh vực thép đóng góp tới 93% doanh thu, với sản lượng tiêu thụ lần đầu vượt 10 triệu tấn, tăng 25%. Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) ghi nhận mức tăng trưởng trên 70%.

Bước sang quý I/2026, Tập đoàn sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng 26%. Riêng thép cuộn cán nóng đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 48%, trong đó thị trường nội địa chiếm gần 80%. Các sản phẩm sau thép như ống thép, tôn mạ và thép dự ứng lực cũng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số.

Ngoài thép, lĩnh vực nông nghiệp đóng góp 3,8% doanh thu quý I. Ở mảng bất động sản, Hòa Phát đang chuẩn bị triển khai các khu công nghiệp tại Hưng Yên và Hải Phòng. Trong lĩnh vực điện máy gia dụng, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất nhằm tăng khả năng tự chủ.

Giai đoạn 2026-2031, Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm, với trọng tâm là phát triển các dòng thép chất lượng cao và thép đặc biệt như thép ray đường sắt, thép cho ngành ô tô và năng lượng. Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt tại Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm, dự kiến cho ra sản phẩm vào quý I/2027.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên thị trường nội địa, kiểm soát tỷ trọng xuất khẩu dưới 20% để giảm thiểu rủi ro từ biến động toàn cầu, đồng thời duy trì chính sách tài chính thận trọng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

Không khuyên mua hay bán cổ phiếu HPG

Tại Đại hội, trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã đưa ra quan điểm rõ ràng và thẳng thắn. Theo ông Long, biến động giá cổ phiếu là hiện tượng khách quan, tuân theo quy luật thị trường và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân. Ông cũng khẳng định nguyên tắc nhất quán rằng chừng nào còn giữ cương vị Chủ tịch, ông sẽ không bao giờ đưa ra lời khuyên mua hay bán cổ phiếu HPG.

Lý giải cho quan điểm này, ông cho biết nếu khuyên mua mà giá giảm sẽ bị hiểu là “lùa gà”, trong khi nếu khuyên bán mà giá tăng thì nhà đầu tư có thể cho rằng đã bị khiến mất cơ hội sinh lời. Do đó, ông lựa chọn không can thiệp vào quyết định đầu tư, để cổ đông tự đánh giá và hành động theo diễn biến thị trường.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận định dù giá cổ phiếu có những biến động ngắn hạn, nhưng hiện tại đang là giai đoạn thuận lợi của Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp sản xuất truyền thống có nền tảng đầu tư bài bản, với triển vọng ngành thép trong thời gian tới được đánh giá tích cực.