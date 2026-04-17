Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/4

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NLG

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong giai đoạn 2025-2027, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HOSE) mở rộng quy mô triển khai song song lên 9 dự án (từ mức 5 dự án của giai đoạn 2022-2024), theo đó doanh số ký bán dự kiến tăng với CAGR 16,8% trong giai đoạn này với đóng góp tích cực trong tăng trưởng đến từ Elyse Island (tên cũ: Paragon Đại Phước), Izumi và Mizuki.

Động lực cho doanh thu năm 2026 đến từ bàn giao các dự án trọng điểm đã bán trong giai đoạn trước bao gồm: Waterpoint GĐ1, Cần Thơ, và An Zen Hải Phòng.

Về kế hoạch năm 2026 của NLG, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu đạt mức 7.630 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ); lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ đạt mức 720 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Kế hoạch này khá tương đương với dự phóng lợi nhuận của MBS Research khi chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của NLG tăng trưởng lần lượt 8% và 51% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2026-2027, trong đó lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ nếu loại trừ các khoản chi phí và lợi nhuận bất thường năm 2025.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 38.600 đồng/cổ phiếu. MBS thực hiện các thay đổi sau với định giá: điều chỉnh chậm lại tiến độ mở bán và bàn giao tại một số dự án như Waterpoint, Elyse Island; chiết khấu tổng giá trị các dự án 10% để phản ánh tác động tiêu cực từ lãi suất đến tâm lý chung của người mua trên thị trường bất động sản cũng như tâm lý quan ngại của các nhà đầu tư. Theo đó, MBS giảm giá mục tiêu 8,2% so với giá mục tiêu gần nhất nhưng đưa ra khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu NLG, do định giá P/B của cổ phiếu đã giảm về vùng thấp nhất 5 năm gần đây, trong khi hoạt động kinh doanh chính vẫn có nhiều điểm tích cực, doanh số ký bán và lợi nhuận duy trì tăng trưởng.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu STB

Công ty Chứng khoán VNDIRECT hạ khuyến nghị từ khả quan xuống trung lập đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – sàn HOSE) với mức giá mục tiêu 73.000 đồng/cổ phiếu, với tiềm năng tăng giá 10,4%, phản ánh kỳ vọng rằng việc xử lý 32,5% cổ phần thông qua đấu giá sẽ hỗ trợ cải thiện lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2027.

Lý do cho giá mục tiêu của VNDIRECT là dự báo lợi nhuận FY26-27 cao hơn, cùng với việc cập nhật mô hình thu nhập thặng dư cho giai đoạn FY2026–31F.

Luận điểm đầu tư: Việc đấu giá 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê là nút thắt cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu của STB. VNDIRECT kỳ vọng sự tham gia của ban lãnh đạo mới cùng định hướng rõ ràng hơn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng, trong đó trọng tâm là xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến Trầm Bê.

Theo ước tính của VNDIRECT, mức giá hợp lý cho lô cổ phiếu này nằm trong khoảng 41.000–53.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1,3x–1,7x P/B trượt 12 tháng, phù hợp với mặt bằng định giá của các ngân hàng cùng nhóm. Trong trường hợp đấu giá thành công, giao dịch này có thể giúp ngân hàng hoàn nhập dự phòng trái phiếu VAMC và ghi nhận một phần lãi dự thu trước đây bị treo, qua đó hỗ trợ cải thiện thu nhập lãi thuần (NII) và biên lãi ròng (NIM).

Đẩy nhanh xử lý tài sản tồn đọng: Cùng với các bước cuối của quá trình tái cơ cấu, ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng và đẩy nhanh xử lý các khoản vay quá hạn. Tỷ lệ dự phòng trên tổng dư nợ cho vay tăng lên 5,9% tại cuối Q4/25, so với 0,7% của quý trước. Đồng thời, tỷ lệ xóa nợ tăng vọt trong quý 4/2025. Ngoài ra, ngân hàng đã có những bước tiến rõ nét trong xử lý tài sản có vấn đề, với tỷ lệ tài sản tồn đọng (không bao gồm nợ xấu) giảm từ 28% tổng tài sản xuống còn 2,4% vào năm 2024. VNDIRECT kỳ vọng kế hoạch đấu giá cổ phần sẽ hỗ trợ xử lý phần lớn tài sản tồn đọng còn lại, qua đó tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của ngân hàng.

Thay đổi ban lãnh đạo đánh dấu giai đoạn phát triển mới của STB: Sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy vào ban lãnh đạo STB được kỳ vọng sẽ mang lại động lực chiến lược mới, dựa trên kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi tại LPBank. Ban lãnh đạo mới nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, từ đó tối ưu chi phí và cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

