Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/4

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC

Công ty Chứng khoán VNDirect duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) với giá mục tiêu 34.100 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 32,7%. PLC hiện dẫn đầu thị trường nhựa đường với 30% thị phần, kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ tiến độ giải ngân đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, định giá hiện tại khá cao với P/E trượt 70,6x so với trung bình VN-Index. Công ty tập trung tối ưu hóa chi phí vận hành tại ba mảng cốt lõi: nhựa đường, dầu nhờn và hóa chất. PLC chưa có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt.

Theo VNDirect, sau năm 2025 đầy thách thức, PLC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực hơn trong năm 2026, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) kỳ vọng tăng 56,2% so với cùng kỳ đạt 107 tỷ đồng.

Trong Quý 1/2026, PLC ghi nhận LNTT giảm 21% so với cùng kỳ đạt 31 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2025 do kết quả kinh doanh kém khả quan.

Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2026 và kế hoạch kinh doanh 2026: PLC ghi nhận LNTT trong Quý 1/2026 ước đạt 31 tỷ đồng, đến từ: LNTT mảng nhựa đường đạt 30 tỷ đồng; LNTT mảng dầu nhờn đạt 17 tỷ đồng, và mảng hóa chất vẫn ghi nhận lỗ trước thuế 18 tỷ đồng. PLC đặt kế hoạch kinh doanh 2026 tích cực hơn kết quả thực hiện năm 2025 với LNTT tăng 56,2% so với cùng kỳ đạt 107 tỷ đồng.

Đánh giá tác động của chiến tranh Trung Đông tới hoạt động kinh doanh PLC: Do hầu hết các sản phẩm kinh doanh của PLC (nhựa đường, dầu nhờn, hóa chất) đều có nguồn gốc từ dầu mỏ và là sản phẩm của quá trình lọc hóa dầu, do đó giá dầu tăng và nguồn cung dầu/các sản phẩm lọc hóa dầu bị gián đoạn có tác động lớn tới nguồn cung nguyên liệu đầu vào của PLC. Riêng với mảng dầu nhờn, tồn kho dầu gốc của PLC chỉ ở mức 2-3 tháng sử dụng, trong khi giá dầu gốc được chào gần nhất đã tăng 80-100% so với cùng kỳ, do đó, nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, nguồn cung dầu gốc của PLC cũng bị gián đoạn và giá bán các sản phẩm dầu nhờn sẽ tăng vọt.

Kế hoạch tái cấu trúc mảng hóa chất: Biên lợi nhuận (LN) gộp mảng hóa chất vốn mỏng do là mảng kinh doanh thuần thương mại. Với tình hình hoạt động kinh doanh thu lỗ trong các năm gần đây, tổng công ty đã đưa mảng kinh doanh này vào diện kiểm soát đặc biệt để rà soát và xây dựng đề án tái cấu trúc. Tổng công ty chủ trương hoãn kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn mảng này, thay vào đó sẽ tập trung khắc phục, xử lý tồn đọng trước.

Cập nhật tiến độ việc giảm sở hữu của PLX tại PLC: Tổng công ty vẫn đang làm việc với đơn vị tư vấn để triển khai giảm tỷ lệ sở hữu của PLX tại PLC theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Tổng công ty dự kiến sẽ tổ chức roadshow tại TP.HCM vào tháng 6 hoặc tháng 7/2026 để giới thiệu, kêu gọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, tổng công ty cũng đang cân nhắc tổ chức roadshow ở Singapore hoặc Thái Lan để thu hút cổ đông chiến lược nước ngoài. Dự kiến đợt phát hành sẽ giúp PLC tăng vốn thêm khoảng 600- 700 tỷ đồng, dùng nguồn lực này để cân đối dòng tiền chung trong tổng công ty, nghiên cứu các sản phẩm mới, và đầu tư số hóa hệ thống kinh doanh, bán hàng.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TV1

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) với giá mục tiêu 43.900 đồng/cổ phiếu, upside 34%. Định giá dựa trên kết hợp phương pháp SOTP và FCFF. Lợi nhuận ròng 2026 dự phóng đạt 135 tỷ đồng. TV1 có tình hình tài chính cải thiện mạnh khi hoàn tất trả nợ vay tại thủy điện Sông Bung 5, giúp giảm chi phí lãi vay và tăng khả năng chi trả cổ tức lên mức 35% (tỷ suất 10,5%). Động lực tăng trưởng cốt lõi đến từ mảng tư vấn điện hưởng lợi nhờ chu kỳ đầu tư mở rộng của ngành.

Điểm nhấn đầu tư: Kỳ vọng doanh thu mảng tư vấn điện bứt phá nhờ chính sách thuận lợi thúc đẩy môi trường đầu tư. KBSV ước tính tổng giá trị hợp đồng ký mới hàng năm của mảng đường dây và nhà máy điện 2026-2030 sẽ đạt 218,9/413 tỷ đồngD (+9,1%/+13% trung bình của 2021-2025).

Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 vận hành ổn định, giúp duy trì bộ đệm lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận gộp ước đạt 160 tỷ đồng và 70 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 (-31%/-51% so với 2021 – 2025).

Bảng cân đối hết nợ vay, hỗ trợ cải thiện lợi nhuận hằng năm, ước tính vào khoảng 100 tỷ đồng giai đoạn 2026 – 2030. Nếu thực hiện chi trả toàn bộ lợi nhuận, mức chi trả cổ tức là 35% (tương đương tỷ suất sinh lời cổ tức 10%), mức khá cao so với các doanh nghiệp tư vấn điện khác.