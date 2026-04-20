Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/4

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB – sàn HOSE) với tiềm năng tăng giá 22,9%, cùng suất cổ tức 3,1%.

Mức P/B hiện tại của TCB là 1,32x, và VNDIRECT cho rằng, cổ phiếu vẫn còn dư địa tăng giá. Với kỳ vọng mô hình Wealthtech sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng và hiệu quả sinh lời, VNDIRECT áp dụng P/B mục tiêu 2,5x cho TCBS, cao hơn mức 2,0x của trung bình top 5 công ty chứng khoán.

Tiêu điểm tài chính: Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Quý 4/25 tăng 54,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh (+320,5% so với cùng kỳ), trong khi thu nhập lãi thuần tăng ổn định (+25,4% so với cùng kỳ).

Chi phí hoạt động (OPEX) chỉ tăng 1,8% svck, giúp CIR được kiểm soát ở mức 32,6%; tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng vọt +593,8% so với cùng kỳ, cần tiếp tục theo dõi. Lợi nhuận cả năm nhìn chung phù hợp với dự phóng của VNDIRECT (hoàn thành 103%).

VNDIRECT kết hợp định giá P/B và phương pháp thu nhập thặng dư với tỷ trọng bằng nhau là 50% để đưa ra mức giá mục tiêu là 39.200 đồng/cổ phiếu. Trong năm tới, VNDIRECT nâng chi phí VCSH do tăng lãi suất phi rủi ro lên 3,6%, dù giảm phần bù rủi ro xuống 8,13% và hệ số Beta điều chỉnh trung bình 2 năm là 1,1.

Với phương pháp định giá tương đối, VNDIRECT áp dụng P/B 1,4x cho ngân hàng mẹ TCB (không bao gồm TCBS) (tương đương P/B trung bình các NHTM trừ LPB) và roll forward mô hình đến BVPS năm 2026. Đối với TCBS, VNDIRECT áp dụng P/B 2,5x trên BVPS 2026, dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) khoảng 7.535 tỷ đồng. VNDIRECT cho rằng, mức định giá này là hợp lý khi TCBS hiện đang thực hiện tốt vai trò của một công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường, đồng thời sở hữu tiềm năng tái định giá nhờ định hướng Wealthtech.

Với hơn 1,2 triệu khách hàng và LNTT trên mỗi nhân viên cao hơn mức trung bình của top 10 công ty chứng khoán lớn nhất ngành, VNDIRECT kỳ vọng mô hình Wealthtech sẽ hỗ trợ TCBS giao dịch ở mức premium so với ngành. Do đó, VNDIRECT áp dụng P/B 2,5x, cao hơn mức 2,0x của trung bình top 5 công ty chứng khoán. VNDIRECT áp dụng hệ số chiết khấu 5% nhằm phản ánh quan điểm thận trọng đối với các giao dịch và cấu trúc sở hữu nội bộ trong tập đoàn.

Rủi ro giảm giá bao gồm: Khung pháp lý chậm hoàn thiện hoặc việc triển khai không đạt kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến tiềm năng của mô hình Wealthtech; chi phí vốn tăng cao hơn dự kiến; và tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu SCS

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng sản lượng hàng quốc tế của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS – sàn HSX) duy trì tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 248.000 tấn. Động lực chính đến từ bối cảnh Việt Nam tiếp tục gia tăng thị phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với thị phần dự kiến mở rộng lên 2,11% (+15 bps so với cùng kỳ năm trước), đồng thời hưởng lợi từ quy mô thị trường toàn cầu vẫn duy trì tăng trưởng. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tăng trưởng sản lượng hàng hóa hàng không toàn cầu được dự báo giảm tốc, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng dương 2,6% trong năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng.

Đối với sản lượng hàng hóa nội địa, chúng tôi kỳ vọng phục hồi từ mức nền thấp của cùng kỳ, đạt 58.000 tấn (+7% so với cùng kỳ năm trước). Động lực chính đến từ việc các hoạt động dịch vụ mặt đất của Vietjet Air dần ổn định trở lại từ nửa cuối năm 2025, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng sản lượng hàng hóa trong giai đoạn tới.

Các chỉ tiêu tài chính của SCS tiếp tục được duy trì ở mức cao và không có biến động đáng kể với biên gộp và biên ròng lần lượt là 78% (-1 pps so với cùng kỳ năm trước) và 62% (-1 pps so với cùng kỳ năm trước).

Dự phóng cho năm 2026, doanh thu và LNST của SCS lần lượt đạt 1.314 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước) và 811 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước). EPS tương ứng là 7.631 đồng.

Trong dài hạn, triển vọng tăng trưởng của SCS phụ thuộc vào kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tại Sân bay quốc tế Long Thành (LTIA). Hiện nay, lộ trình khai thác dự kiến là vào năm 2027 và kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tại LTIA chưa có chuyển biến mới. Do đó, VDSC duy trì hai kịch bản cho sự kiện này, đó là: Không được lựa chọn (kịch bản 1) và Được lựa chọn (kịch bản 2) vào LTIA. Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), giá mục tiêu cho hai kịch bản lần lượt là 53.600 đồng/cổ phiếu và 118.200 đồng/cổ phiếu. VDSC khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu SCS với mục tiêu giúp nhà đầu tư có thông tin, nhận định khách quan và đưa ra quyết định giao dịch khi thông tin chính thức được công bố.

