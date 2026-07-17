English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phạt tới 200 triệu đồng khi cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép

Thứ Sáu, 21:25, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026 đến ngày Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi hành.

Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

Hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa cũng thuộc nhóm vi phạm trên.

phat toi 200 trieu dong khi cung cap dich vu tai san ma hoa khong phep hinh anh 1
Cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định dưới đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

- Chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định;

- Chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP;

- Không công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa và các tài liệu khác có liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP;

- Không thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa.

Đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

- Quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Nghị định quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị “Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường” với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị “Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường” với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch
Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

VOV.VN - Giai đoạn đầu, chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

VOV.VN - Giai đoạn đầu, chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch
Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp