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Phiên chợ HTX tại Thái Nguyên: Thúc đẩy liên kết, khơi thông đầu ra cho nông sản

Thứ Tư, 22:32, 05/08/2026
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VOV.VN - Tối 5/8, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP Thái Nguyên), Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 chính thức khai mạc, tạo cơ hội kết nối cung - cầu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm của các HTX.

Phiên chợ do Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tổ chức, diễn ra từ ngày 5 đến 11/8. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Hơn 100 gian hàng quảng bá đặc sản vùng miền

Phiên chợ quy tụ hơn 100 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đến từ Thái Nguyên, Ninh Bình cùng nhiều tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lào Cai. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản nông nghiệp tiêu biểu như chè Thái Nguyên, các sản phẩm chế biến từ nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền.

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Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Mỗi gian hàng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn quảng bá hình ảnh, câu chuyện về vùng đất, con người và quá trình xây dựng thương hiệu của các HTX. Nhiều sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn OCOP và từng bước tham gia vào các chuỗi cung ứng hiện đại. Đây cũng là dịp để các HTX quảng bá sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm qua, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thái Nguyên đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như Chương trình hành động số 27, Kế hoạch số 03 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020-2025.

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Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại Phiên chợ HTX năm 2026.

Cùng với việc Luật HTX năm 2023 đi vào cuộc sống, nhiều HTX đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng, khâu tiêu thụ vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất đối với nhiều HTX. Không ít sản phẩm có chất lượng tốt nhưng còn thiếu cơ hội quảng bá, thiếu kênh phân phối ổn định và chưa kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp thu mua, hệ thống bán lẻ.

Kết nối cung - cầu, tháo gỡ "điểm nghẽn" đầu ra

Từ thực tế đó, phiên chợ được kỳ vọng không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu giữa HTX, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

"Thông qua phiên chợ, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để các HTX học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững", ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Sự kiện cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các sàn thương mại điện tử trực tiếp khảo sát nguồn hàng, đánh giá chất lượng sản phẩm, từ đó thiết lập quan hệ hợp tác với các HTX.

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Gian hàng của các hợp tác xã giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu đến người tiêu dùng.

Ban Tổ chức cho biết, các đơn vị tham gia phiên chợ được yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm, niêm yết giá công khai và thực hiện văn minh thương mại. Đồng thời, Ban Tổ chức mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đồng hành cùng khu vực kinh tế tập thể thông qua hỗ trợ chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, phiên chợ còn là dịp để các HTX giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế đặc sản địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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