Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa nay (3/11), trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tín dụng ra sao để đáp ứng được nhu cầu vốn cho tăng trưởng đồng thời bảo đảm được an toàn về hệ thống và kiểm soát lạm phát, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Số liệu cho đến ngày 30/9 vừa qua, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm nay.

"Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng để có thể cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, hỗ trợ cho tăng trưởng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn để các tổ chức tín dụng chủ động khi cấp tín dụng cho các loại hình, nhu cầu quan trọng như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Đối với dư nợ phát sinh trong lĩnh vực này, không tính vào dư nợ tín dụng cần phải kiểm soát", ông Phạm Thanh Hà cho hay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, tính chất liên kết giữa các vùng, các địa phương và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động đăng ký và tham gia các chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với 4 ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên đăng ký, đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia chương trình với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê hiện nay, đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt được khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất là thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, một chương trình nữa là chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai tích cực, với lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tối thiểu 1%. Đến nay chương trình đã giải ngân được khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Đây là quý cuối của năm, quý mang tính quyết định để hoàn thành và về đích các mục tiêu năm 2026. Để góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong quý IV, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết khẳng định sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, cũng như các cơ chế chính sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể để tạo thuận lợi trong việc cho vay cũng như tiếp cận vốn vay.

"Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước cũng như kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình cũng như tăng cường áp dụng công nghệ số để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ông Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản, chương trình này được triển khai trong năm qua cũng đạt được kết quả rất là khả quan và hỗ trợ rất tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên; Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long như tôi đã đề cập số liệu thông tin ở phần trên; Các chương trình tín dụng, đầu tư về hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược; Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

Ngoài tín dụng thương mại của hệ thống các tổ chức tín dụng, của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.