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Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng trong nước ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 08:40, 06/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay (6/10), giá vàng trong nước đi ngang, SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới giảm nhẹ về mức 4.145,9 USD/oz.

Giá vàng trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 6/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 6/10, giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước ổn định. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.145,9 USD/oz, giảm 15,6 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 6/10: 1 USD = 26.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 6/10/2026.

Giới phân tích vẫn đánh giá cao triển vọng dài hạn của vàng

Theo Reuters, mức 4.490 USD/ounce là dự báo bình quân cho cả năm 2026, trong khi mục tiêu giá vào cuối năm vẫn được HSBC giữ ở 4.750 USD/ounce.

Thị trường vàng hiện chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Đây vốn là những yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng. Dù vậy, nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Triển vọng vàng chạm 5.000 USD/ounce vẫn được nhiều tổ chức tài chính duy trì, nhưng con đường tăng giá được dự báo không còn thuận lợi như trước. Goldman Sachs đặt mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi UBS dự báo vàng đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 3/2027.

Ở chiều thận trọng hơn, Wells Fargo đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.900-5.100 USD/ounce. Những điều chỉnh này cho thấy giới phân tích vẫn đánh giá cao triển vọng dài hạn của vàng, nhưng kỳ vọng về tốc độ tăng giá đã giảm đáng kể.

Giá vàng SJC đi ngang

Trong phiên giao dịch trước đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 5/10 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng hôm nay, vàng trong nước giữ nguyên mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối ngày 5/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.161,54 USD/oz, tăng 7,48 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 5/10: 1 USD = 26.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,31 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,19 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 5/10/2026.

Giá vàng thế giới hồi phục trên 4.161 USD/ounce nhưng chưa hết áp lực

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 16h46 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh 4.161,54 USD/ounce, tăng khoảng 7,48 USD/ounce so với phiên liền trước.

Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang có dấu hiệu hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó. Các dữ liệu thị trường cũng ghi nhận giá vàng quốc tế trở lại trên ngưỡng 4.150 USD/ounce trong phiên đầu tuần. 

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng là những tín hiệu kém tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng khoảng 90.000 việc làm. Trước đó, số việc làm tăng thêm trong tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tăng trưởng tiền lương hàng năm giảm xuống 3%. Những tín hiệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất.

Tuy nhiên, vàng vẫn chưa thể bứt phá mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. Đồng USD và diễn biến của thị trường chứng khoán cũng là những yếu tố khiến dòng tiền chưa hoàn toàn quay trở lại với vàng.

PV/VOV.VN
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