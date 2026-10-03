English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng trong nước giảm 600.000 đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:00, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 3/10, Giá vàng miếng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới quy đổi thấp hơn giá vàng SJC khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 3/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn giảm so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

Đầu giờ sáng 3/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế , trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.139,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục trụ vững dù lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, trong bối cảnh thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo Kitco NewsWire, tâm điểm thị trường hiện là sự giằng co giữa triển vọng Fed giảm lãi suất trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao.

Dữ liệu mới cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định trước khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát PCE công bố trước đó giảm nhẹ, qua đó làm giảm khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng 10. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn 20 năm trước khi hạ nhiệt.

Báo cáo sản xuất ISM cũng cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ dự kiến trở thành yếu tố quan trọng định hướng giá vàng trong ngắn hạn. Nếu số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao có thể gia tăng, qua đó gây sức ép lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ngược lại, số liệu việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng SJC có giá 144,1 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng tăng so với phiên sáng 2/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 3 10 vang trong nuoc giam 600.000 dong luong hinh anh 1

Chiều 2/10, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 139,9-143,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 2/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 140-144 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 139,9-143,9 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 2/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng 30,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.180,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/10: 1 USD= 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall vẫn lạc quan về giá vàng

Theo Kitco NewsWire, giá vàng vẫn giữ vững bất chấp lợi suất cao do kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt. Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào sự khác biệt giữa kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 197.000, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường trước báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát PCE giảm nhẹ hôm thứ Tư tiếp tục kiềm chế kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10, vốn vẫn thấp hơn nhiều so với tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục chi phối định giá chéo tài sản, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi giảm trở lại vào cuối phiên. Báo cáo sản xuất ISM chiều nay cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, củng cố thêm lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

gia vang hom nay 3 10 vang trong nuoc giam 600.000 dong luong hinh anh 2

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp lúc 8:30 sáng giờ ET vào thứ sáu hiện là sự kiện quan trọng nhất trong tuần. Một báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến ​​có thể sẽ củng cố kỳ vọng về lãi suất cao trong thời gian dài hơn và gây áp lực lên vàng thông qua lợi suất và đồng đô la, trong khi tăng trưởng việc làm yếu hơn sẽ củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì chính sách hiện tại.

Theo phe mua vàng, giá  vàng sẽ lên trên mức kháng cự 4,190 USD hướng tới 4,210 USD với mục tiêu duy trì ở mức 4,238 USD và sau đó là 4,254 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4,136 USD với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4,112 USD và sau đó là 4,073USD. Mức kháng cự đầu tiên ở 4,190 USD và sau đó là 4,210 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên ở 4,136 USD và sau đó là 4,112 USD.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC giảm còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC giảm còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 1/10, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào, giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 14 USD/oz lên 4.152,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC giảm còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC giảm còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 1/10, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào, giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 14 USD/oz lên 4.152,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 30/9, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.177,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 30/9, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.177,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (29/9), vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 4.129,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC giảm còn 138 - 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (29/9), vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 4.129,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá