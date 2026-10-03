Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng trong nước giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 3/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn giảm so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

Đầu giờ sáng 3/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế , trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.139,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục trụ vững dù lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, trong bối cảnh thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo Kitco NewsWire, tâm điểm thị trường hiện là sự giằng co giữa triển vọng Fed giảm lãi suất trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao.

Dữ liệu mới cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định trước khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát PCE công bố trước đó giảm nhẹ, qua đó làm giảm khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng 10. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn 20 năm trước khi hạ nhiệt.

Báo cáo sản xuất ISM cũng cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ dự kiến trở thành yếu tố quan trọng định hướng giá vàng trong ngắn hạn. Nếu số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao có thể gia tăng, qua đó gây sức ép lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ngược lại, số liệu việc làm yếu có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng SJC có giá 144,1 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng tăng so với phiên sáng 2/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 2/10, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 139,9-143,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 2/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 140-144 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 139,9-143,9 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 2/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng 30,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.180,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/10: 1 USD= 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall vẫn lạc quan về giá vàng

Theo Kitco NewsWire, giá vàng vẫn giữ vững bất chấp lợi suất cao do kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt. Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào sự khác biệt giữa kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 197.000, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường trước báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát PCE giảm nhẹ hôm thứ Tư tiếp tục kiềm chế kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10, vốn vẫn thấp hơn nhiều so với tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục chi phối định giá chéo tài sản, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi giảm trở lại vào cuối phiên. Báo cáo sản xuất ISM chiều nay cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, củng cố thêm lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp lúc 8:30 sáng giờ ET vào thứ sáu hiện là sự kiện quan trọng nhất trong tuần. Một báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến ​​có thể sẽ củng cố kỳ vọng về lãi suất cao trong thời gian dài hơn và gây áp lực lên vàng thông qua lợi suất và đồng đô la, trong khi tăng trưởng việc làm yếu hơn sẽ củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì chính sách hiện tại.

Theo phe mua vàng, giá vàng sẽ lên trên mức kháng cự 4,190 USD hướng tới 4,210 USD với mục tiêu duy trì ở mức 4,238 USD và sau đó là 4,254 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4,136 USD với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4,112 USD và sau đó là 4,073USD. Mức kháng cự đầu tiên ở 4,190 USD và sau đó là 4,210 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên ở 4,136 USD và sau đó là 4,112 USD.