Giá vàng hôm nay 7/10: Giá vàng SJC bán ra 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 7/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,94 - 14,29 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,58 - 5,72 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,94 - 14,29 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,58 - 5,72 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 7/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với chốt phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với chiều 6/10.

Đầu giờ sáng 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.152,46 USD/oz, giảm 4,04 USD/oz so với cuối giờ chiều 6/10.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 7/10: 1 USD = 26.180 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 6/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều ngày 6/10, giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước cũng duy trì mức giá ổn định so với chốt phiên liền trước. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước ổn định

Trong khi đó, chiều ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.156,5 USD/oz tăng 10,4 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 6/10: 1 USD = 26.190 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 6/10/2026.

Áp lực lên vàng gia tăng

Chỉ số USD tăng khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức cao, gần vùng đỉnh của gần hai thập kỷ, tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau quyết định tăng lãi suất hồi tháng trước.

Áp lực lên vàng gia tăng sau khi kim loại quý không giữ được mốc 4.200 USD/ounce, dù báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ tạo động lực giúp vàng phục hồi.

Thị trường vàng hiện giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Các dấu hiệu cho thấy kinh tế và thị trường lao động Mỹ giảm tốc có thể hỗ trợ vàng, trong khi lạm phát và lợi suất trái phiếu cao lại gây sức ép lên kim loại quý.

Dù thị trường lao động chậm lại, kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững, trong khi lĩnh vực công nghệ tiếp tục tăng trưởng. Thị trường hiện vẫn dự báo Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, kế hoạch Mỹ giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu cũng góp phần đẩy lợi suất trái phiếu tăng trở lại, tạo thêm áp lực lên vàng.

Theo các nhận định trên thị trường, vàng khó lấy lại đà tăng nếu lợi suất trái phiếu Mỹ chưa hạ nhiệt. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép.