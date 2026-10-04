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Giá vàng hôm nay 4/10: Giá vàng SJC ổn định ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:10, 04/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giữ ổn định ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước và thế giới ổn định

Mở cửa phiên giao dịch sáng 4/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/10. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 4/10, tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn ổn định so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chiều 3/10.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với cuối giờ chiều 3/10.

Đầu giờ sáng 4/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế, trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.139,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

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Giá vàng trong nước đi ngang

Giá vàng trong nước và thế giới cùng đi ngang

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 4/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại thị trường Hà Nội, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn ổn định so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên liền trước

Cuối giờ chiều 4/10 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế, trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.139,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Chuyên gia dự báo giá vàng giảm

Giá vàng trải qua một tuần giảm mạnh, trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.

Áp lực giảm được củng cố khi giá dầu tăng do xung đột Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi lên và đồng USD mạnh lên khiến vàng, một tài sản không sinh lãi, kém hấp dẫn hơn.

Trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, gần một nửa chuyển sang dự báo giá vàng giảm sau khi kim loại quý không duy trì được đà tăng. Khảo sát trực tuyến với 182 nhà đầu tư cũng cho thấy dự báo tăng không còn chiếm đa số.

Nhìn vào diễn biến tuần qua, vàng đang chịu tác động đồng thời từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Vì vậy, diễn biến của thị trường việc làm, lạm phát và các tín hiệu mới từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng trong tuần tới.

 

PV/VOV.VN
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