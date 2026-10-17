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Phụ thuộc xuất khẩu dầu thô, kinh tế Iraq thiệt hại nặng vì xung đột Mỹ - Iran

Thứ Bảy, 06:01, 17/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Iraq cho biết nước này tổn thất khoảng 60 tỷ USD vì tác động của cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thiệt hại chủ yếu đến từ việc Baghdad không thể xuất khẩu dầu thô bằng đường biển qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa.

Thông tin do Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein đưa ra ngày 15/10 và được báo giới công bố hôm qua. Ông Hussein cho biết, cùng với thiệt hại về kinh tế, dự trữ ngoại tệ của Iraq cũng giảm tới 20 tỷ USD vì ảnh hưởng của xung đột.

Như hầu hết các quốc gia vùng Vịnh khác, nền kinh tế Iraq phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu thô. Trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2/2026, Iraq khai thác khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Hầu hết trong số này, vào khoảng 3,5 triệu thùng, là để xuất khẩu. Tuyến giao thương chính của dầu thô Iraq là qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, Tehran đã phong tỏa gần như hoàn toàn vùng biển này, khiến dầu thô của Iraq cũng như toàn bộ các quốc gia vùng Vịnh khác, không thể xuất khẩu.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Thời gian qua, Baghdad đã xây dựng tuyến xuất khẩu thay thế bằng đường bộ qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang lại hiệu quả hạn chế, chưa thể thay thế được hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển.

Không chỉ Iraq, hầu hết các quốc gia vùng Vịnh cũng chịu tác động nặng nề của xung đột. Qatar hồi đầu tuần cho biết tổng doanh thu của nước này trong 6 tháng đầu năm nay, suy giảm tới 42%. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế của Qatar có thể bị co hẹp tới 15,6% trong năm nay, trước khi phục hồi và tăng trưởng mạnh trở lại 18,8% vào năm tới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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