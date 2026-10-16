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Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Sáu, 05:44, 16/10/2026
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VOV.VN - Khoảng 8 trong 10 cử tri Mỹ mong muốn có thay đổi đáng kể, hoặc thay đổi toàn diện trong cách chính quyền điều hành đất nước, trước bầu cử giữa nhiệm kỳ


Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công (NORC), thuộc Đại học Chicago công bố ngày 15/10 cho thấy, kinh tế và chi phí sinh hoạt là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo kết quả khảo sát của Đại học Chicago, 85% cử tri Mỹ coi kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi cân nhắc lá phiếu, trong khi 84% lựa chọn chi phí sinh hoạt. Chăm sóc sức khỏe và cuộc chiến với Iran cũng được quan tâm, với tỷ lệ lần lượt là 69% và 64%.

Đối với Tổng thống Donald Trump, khoảng 8 trong 10 cử tri đã đăng ký không tán thành cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Theo AP, đây là tín hiệu cảnh báo đối với đảng Cộng hòa. Về động lực đi bỏ phiếu, khoảng 3/4 cử tri Dân chủ coi việc tham gia bầu cử là “cực kỳ quan trọng”, so với khoảng 6 trong 10 cử tri Cộng hòa.

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Chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm lớn của cư tri Mỹ trước bầu cử - Ảnh: Q.T

Những lo ngại tương tự cũng xuất hiện trong các khảo sát khác. Nghiên cứu của Trung tâm Pew công bố ngày 8/10 ghi nhận, 84% cử tri đã đăng ký coi kinh tế là vấn đề rất quan trọng đối với lá phiếu giữa nhiệm kỳ. Tỷ lệ này đạt 88% trong nhóm ủng hộ ứng viên Dân chủ và 82% trong nhóm ủng hộ ứng viên Cộng hòa, cho thấy kinh tế là mối quan tâm chung bất chấp khác biệt đảng phái.

Trong khi đó, khảo sát Reuters/Ipsos được công bố ngày 9/10 cho thấy, 78% người Mỹ được hỏi cho rằng, các chính sách của ông Trump phải chịu ít nhất một phần trách nhiệm về giá cả tăng. Ngay trong nhóm người thuộc đảng Cộng hòa, 57% nói chi phí tăng nhanh hơn thu nhập. Đây là đánh giá của người tham gia khảo sát, phản ánh sức ép tài chính mà họ cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

“Tôi đã sống ở đất nước này 17 năm. Tôi chưa bao giờ thấy giá xăng cao như thế này trong suốt cuộc đời mình. Tôi làm nghề vận tải. Giá dầu diesel giờ là 8 USD”, một người lái xe cho biết.

Số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 15/10 cho thấy, chỉ số giá sản xuất, gọi tắt là PPI, tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 6,3%, cao nhất kể từ tháng 12/2022.

Giá năng lượng trong nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu cuối cùng tăng 10,8%, đóng góp hơn 80% mức tăng giá của nhóm hàng hóa. Riêng giá xăng trong báo cáo PPI tăng 20,3%; giá dịch vụ vận tải và kho bãi tăng 3,4% so với tháng trước. Ngay cả khi loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, chỉ số giá vẫn tăng 0,5% trong tháng và 5% so với cùng kỳ.

Ngoài nhiên liệu, chi phí y tế cũng gây lo ngại. Khảo sát Axios/Ipsos công bố ngày 13/10 cho thấy, 69% người Mỹ lo lắng về chi phí chăm sóc sức khỏe tăng. Cũng với tỷ lệ 69%, người được hỏi cho biết mức tăng 10% chi phí bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính gia đình.

Trong bối cảnh đó, tương quan ủng hộ giữa hai đảng đang được theo dõi sát. Khảo sát Pew công bố ngày 8/10 cho thấy, nếu bầu cử diễn ra tại thời điểm khảo sát, 44% cử tri đã đăng ký sẽ chọn ứng viên Dân chủ cho Hạ viện, trong khi 36% chọn ứng viên Cộng hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là tỷ lệ lựa chọn trên phạm vi toàn quốc, chưa thể quy đổi trực tiếp thành số ghế mỗi đảng sẽ giành được.

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Người Mỹ bi quan về tình hình kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Những lo ngại về kinh tế và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ vào ngày 3/11, khi niềm tin người tiêu dùng giảm xuống gần mức thấp nhất trong hơn 12 năm qua, trong khi thị trường lao động xuất hiện thêm dấu hiệu suy yếu.

Quang Trung/VOV-Washington
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