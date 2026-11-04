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Phường Bình Dương thu ngân sách gấp 3,5 lần kế hoạch

Thứ Tư, 13:12, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11, UBND phường Bình Dương, TP.HCM cho biết, tính đến cuối tháng 10/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt hơn 6.464 tỷ đồng, vượt gần 350% so với kế hoạch được giao (là 1.850 tỷ đồng).

Theo UBND phường Bình Dương (tỉnh Bình Dương cũ), kết quả đạt được đến từ việc phường triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và khơi thông nguồn lực kinh tế địa phương.

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Phường Bình Dương là địa bàn có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động (Ảnh: Lưu Sơn)

Ngoài ra, đến nay, phường đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 89% chỉ tiêu thành phố giao.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Dương, về đích sớm trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 10 tháng là nhờ sự vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông các nguồn lực, giúp địa phương tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển từ nay đến cuối năm.

 

Lưu Sơn/VOV - TP.HCM
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