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Hải Phòng đẩy mạnh thu ngân sách, tăng các nguồn thu bền vững

Thứ Sáu, 13:48, 30/10/2026
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VOV.VN - Hết tháng 9/2026, thu ngân sách nhà nước của TP. Hải Phòng đạt kết quả tích cực, trong đó nguồn thu chuyển dịch theo hướng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Thành phố đang tập trung các giải pháp khai thác nguồn thu, tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.


Tính đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt hơn 162.000 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, thu nội địa đạt hơn 80.500 tỷ đồng, bằng 78% dự toán được giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 72.970 tỷ đồng, vượt 18,2% so với kế hoạch thu. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm, như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; khu vực đầu tư nước ngoài; khu vực ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng mặt biển...

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Cơ quan Thuế thành phố Hải Phòng có nhiều giải pháp tăng thu ngân sách; biểu dương các doanh nghiệp chấp hành chính sách, pháp luật về Thuế.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng cho biết, điểm đáng chú ý là cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến theo hướng bền vững hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Đến nay, 9 tháng năm 2026, thu từ đất chỉ chiếm 27,5%; tức là điều chỉnh tỉ lệ thu 15% từ thu không bền vững sang thu bền vững. Nội dung này phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố, của các doanh nghiệp đang đi vào chiều hướng ổn định và theo hướng bền vững.

Cùng với kết quả chung của Thành phố, nhiều xã, phường trên địa bàn Hải Phòng đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách cả năm ngay trong 9 tháng. Điển hình như phường Hồng Bàng được giao dự toán 1.700 tỷ đồng, đến hết quý III đã thu khoảng 4.900 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần kế hoạch năm; phường Hưng Đạo thu 612 tỷ đồng, đạt 165% dự toán.

Tại phường Ngô Quyền, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 145% dự toán. Ông Cáp Trọng Tuấn, Bí thư Đảng uỷ phường Ngô Quyền cho biết, ngay từ đầu năm, địa phương đã xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu và phối hợp cơ quan Thuế để nâng cao hiệu quả quản lý thu.

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Hải Phòng tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách giữa các địa phương của TP Hải Phòng chưa đồng đều. Theo cơ quan Thuế, hết tháng 9 vẫn còn 23/114 xã, phường chưa đạt tiến độ thu bình quân 75%. Một trong những nguyên nhân là việc xây dựng dự toán chưa sát với thực tế, nhất là tại những địa bàn có nguồn thu phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lớn.

Tại xã Thanh Hà, năm 2026, địa phương được giao dự toán thu ngân sách 122 tỷ đồng, nhưng hết tháng 9 mới thực hiện được khoảng 52%. Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phát sinh nguồn thu như dự kiến.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Hà cho biết: “Chúng tôi xác định 3 tháng cuối năm 2026 khai thác tối đa các nguồn thu còn dư địa. Trước mắt, chúng tôi tiến hành đấu giá 17 lô đất, dự kiến thu được khoảng 37,5 tỷ đồng và khai thác các nguồn thu khác theo quy định, phấn đấu bù đắp tối đa các khoản dự kiến hụt thu, hoàn thành cao nhất dự toán”.

Theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026 tối thiểu 208.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, Hải Phòng đang tập trung chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa. Đồng thời, Thành phố đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, thúc đẩy các dự án đi vào hoạt động, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

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Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng Thành phố.

Tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 5, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu: “Các địa phương đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời, tập trung giải quyết nhanh các thủ tục để đưa các cái dự án mới vào sản xuất, khẩn trương hoàn thiện các đề án phát triển mô hình cụ công nghiệp sinh thái; đề án khôi phục và phát triển ngành đóng tàu thành phố Hải Phòng; sớm ban hành đầy đủ cơ chế chính sách để khu thương mại tự do đi vào hoạt động hiệu quả”.

Cùng với các giải pháp tăng thu trước mắt, Hải Phòng tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng nguồn thu ổn định cho ngân sách. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026 và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững.

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Đồng Tháp xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm thương mại, thu nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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