Quảng Ngãi tái khởi động Dự án đường Chu Văn An bị “đắp chiếu” 10 năm

Dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 876 m, khu dân cư hai bên rộng hơn 6,8 ha.

Đại diện chủ đầu tư dự án kiểm tra thực địa Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư, đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi

Theo quy hoạch, đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng theo hướng Bắc - Nam của đô thị Quảng Ngãi, kết nối khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc với trung tâm tỉnh.

Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng. Một số đoạn của dự án đã cơ bản hoàn thiện nền, mặt đường, trong khi đoạn giữa và cuối tuyến dài gần 400 m vẫn chưa thể thi công, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Dự án Đường Chu Văn An thi công dang dở suốt 10 năm.

Đến tháng 7/2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển nguyên trạng về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp quản lý Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, giai đoạn 1.

Khu vực dự án Dự án Đường Chu Văn An đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng, tại phường Nghĩa Lộ được dọn dẹp để chuẩn bị thi công.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn bộ hiện trạng, chất lượng các hạng mục đã thi công, tình trạng hợp đồng; đồng thời xác định phương án xử lý những tồn tại, lập tiến độ chi tiết và bảo đảm đồng bộ với Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư.

Dự án đường Chu Văn An tái khởi động sau 10 năm bị ách tắc.

Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, rà soát từng vị trí để xác định những phần việc có thể triển khai ngay.

Ông Võ Thành Trung cho biết thêm: "Ngoài hiện trường, chúng tôi đã chủ động cho xe máy ủi ra để bà con đi lại cho thuận lợi, cũng phải tìm hiểu để biết hiện đang vướng cái gì. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với chủ đầu tư cũ là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi để tiếp nhận hồ sơ, đi kiểm tra hiện trường, đồng thời xác định những điểm nghẽn. Trên công trường, cái nào làm được thì chúng tôi sẽ triển khai ngay, đồng thời lên một kế hoạch rõ ràng, cụ thể từ nay đến cuối năm sẽ làm gì. Chúng tôi chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện dự án này, không để tình trạng kéo dài cũng như vướng mắc xảy ra nữa".

Clip Dự án đường Chu Văn An “đắp chiếu” 10 năm, máy móc chuẩn bị trở lại công trường.