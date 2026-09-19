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Quảng Ngãi: Nút giao Trì Bình - Dung Quất sắp khai thác sau hơn 8 năm chờ đợi

Thứ Bảy, 20:29, 19/09/2026
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VOV.VN - Nút giao Trì Bình - Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, chỉ còn một số phần việc hoàn thiện. Công trình đang chờ phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận để có thể thu phí, đưa vào khai thác.

Nút giao Trì Bình - Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đầu tư qua nhiều giai đoạn. Riêng giai đoạn đang thực hiện có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Khu vực nút giao rộng khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km. Tranh thủ những ngày nắng giữa tháng 9, công trường nút giao Trì Bình - Dung Quất kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp. Xe cơ giới và công nhân khẩn trương thảm những mét nhựa cuối cùng trên tuyến đường dẫn.

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Công nhân thảm nhựa nền đường.

Đến nay, các hạng mục chính của nút giao cơ bản hoàn thành. Mặt đường đã thi công xong; hệ thống an toàn giao thông gồm biển báo, hộ lan cơ bản hoàn tất. Công trường chỉ còn một số phần việc như hoàn thiện vạch sơn và cọc tiêu phân làn tại khu vực trạm thu phí, dự kiến hoàn thành trong ngày 19/9. Phần mái ta luy hiện đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.

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Đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại nút giao Trì Bình - Dung Quất.

Theo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các đoàn kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ III đã kiểm tra, góp ý một số nội dung. Đơn vị quản lý dự án đã tiếp thu, khắc phục cơ bản các yêu cầu; đồng thời dự kiến bổ sung thêm 2 biển báo nhằm hướng dẫn rõ hơn phương tiện từ Quốc lộ 1A vào nút giao.

Hiện, phương án tổ chức giao thông tại nút giao Trì Bình - Dung Quất đang được trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét. Trường hợp được chấp thuận và có ý kiến thống nhất của lực lượng Cảnh sát giao thông, nút giao sẽ triển khai thu phí và đưa vào khai thác.

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Một điểm nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại nút giao Trì Bình - Dung Quất.

Hiện dự án vẫn còn một gói thầu để hoàn thiện khoảng 8km đường gom, đường ngang và một số hạng mục bổ sung với tổng kinh phí khoảng 17 tỷ đồng. Để triển khai phần việc còn lại, đơn vị đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp không kịp bàn giao trong thời gian thực hiện dự án, phần việc này sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền để địa phương chủ động thực hiện khi có mặt bằng.

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Trạm thu phí được lắp đặt.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, những ngày qua trời mưa gây khó khăn cho việc thi công. Vì vậy, khi trời nắng, đơn vị phải tranh thủ huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, đơn vị đang chờ ngành điện lực đóng điện để sớm vận hành hệ thống điện đường dẫn từ nút giao. 

Ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm: “Về cơ bản công trình đã hoàn thiện. Hiện tại, Tổng công ty đang trình phương án dành cho nút giao Dung Quất. Nếu phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và có ý kiến thống nhất của lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai thu phí, đưa vào khai thác. Một số hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện bên ngoài, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông”.

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Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gần nút giao Trì Bình - Dung Quất.

Sau hơn 8 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác, nút giao Trì Bình - Dung Quất mới cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Khi đưa vào khai thác, nút giao được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực Dung Quất với tuyến cao tốc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư vào khu vực.

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Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ cơ chế hoàn ứng vốn ngay từ đầu

VOV.VN - Sáng nay (18/9), UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của công ty này. Công ty kiến nghị tỉnh tháo gỡ nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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