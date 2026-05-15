Quảng Ngãi ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp hè

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15/4/2026 đến ngày 12/5/2026, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao đột biến so với thời gian liền kề. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 15 người bị thương; so với thời gian liền kề tăng 3 vụ, tăng 3 người chết và giảm 1 người bị thương.

Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân tai nạn giao thông tăng chủ yếu do lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tăng cao; nhiều lái xe ở các địa phương khác đến nhưng chưa có kinh nghiệm trong điều khiển, xử lý phương tiện trên những cung đường miền núi; công tác phối hợp xử lý thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông chưa triệt để, chưa gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình đối với công tác này. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, điều khiển phương tiện nhưng không chú ý quan sát, chuyển hướng, vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường... gây tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè

Trong thời gian tới, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao do nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công; các hoạt động kích cầu du lịch diễn ra sôi động; học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động và Công an cấp xã bám sát tuyến, địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi như: chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy: “Chúng tôi phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng, chống tội phạm, làm sao phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện mang theo hung khí cũng như lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua đợt cao điểm này sẽ nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông, chủ doanh nghiệp, người dân và lực lượng thi hành công vụ thượng tôn pháp luật, đem lại địa bàn bảo đảm an toàn giao thông, bình yên cho người dân”, Đại tá Vũ Thanh Giang cho biết thêm.

Một số hình ảnh:

Các lực lượng tham gia ra quân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thùng xe tải chở vật liệu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tuần tra khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ.