Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn sau vụ cháy lớn tại khu vực bãi rác Nghĩa Kỳ

Khoảng 13 giờ ngày 14/5/2026, xảy ra vụ cháy tại khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc đầu tư. Bãi rác này nằm ở địa bàn xã Nghĩa Giang, diện tích cháy khoảng 1 héc ta.

Hiện trường vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng kéo dài; trong quá trình lưu chứa rác một số vật dụng dễ cháy phát sinh cháy và lan ra khu vực xung quanh thuộc khuôn viên dự án. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Nghĩa Giang chỉ đạo các lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức chữa cháy; đồng thời điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh cùng Công ty Cổ phần Môi trường huy động xe hút nước hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 20 giờ ngày 14/5, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng đám cháy.

Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã điều động 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ nỗ lực dập tắt đám cháy tại bãi rác thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc. Đến trưa ngày 15/5, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn do bãi rác quá lớn.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.

Sáng 15/5, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan về việc người dân xung quanh Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghĩa Kỳ ngăn chặn không cho xe vận chuyển rác vào khu xử lý.

Theo báo cáo, khoảng 7 giờ sáng 15/5, các xe ô tô chuyên dùng chở chất thải rắn sinh hoạt từ khu vực trung tâm phía Đông tỉnh Quảng Ngãi về Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghĩa Kỳ thì bị người dân ngăn cản không cho vào bãi xử lý. Nguyên nhân người dân phản đối là sau khi xảy ra cháy bãi rác, khói lan vào các khu dân cư xung quanh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Dù doanh nghiệp đã vận động, giải thích nhưng người dân vẫn chưa đồng ý cho xe vận chuyển rác vào khu xử lý.

Bãi chứa chất thải rắn sinh hoạt do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc quản lý.

Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền địa phương sớm có giải pháp tuyên truyền, vận động người dân để hoạt động vận chuyển, xử lý rác được khôi phục, tránh nguy cơ tồn ứ rác thải tại các địa bàn trung tâm phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Người dân dựng lều tạm canh không cho xe chở rác vào bãi rác.

Sáng nay (15/5), UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố cháy lớn xảy ra tại bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn nguy cơ cháy lan và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển ký ban hành, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy để nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để bùng phát trở lại hoặc lan sang khu vực xung quanh.

UBND các xã Phước Giang, Nghĩa Giang và Nghĩa Hành được giao tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người, không cản trở hoạt động vận chuyển, tiếp nhận và xử lý rác thải tại khu xử lý rác Nghĩa Kỳ; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố môi trường và theo dõi chặt chẽ tình hình tại các hố rác để kịp thời xử lý.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương khảo sát khu vực dân cư bị ảnh hưởng bởi khói, bụi; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát khẩu trang cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý sự cố môi trường tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ; hướng dẫn đơn vị vận hành thu gom, xử lý nước rỉ rác phát sinh trong quá trình chữa cháy, ngăn chặn tuyệt đối nước thải ô nhiễm chảy ra môi trường xung quanh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời báo cáo, xử lý, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải và mất an ninh trật tự trên địa bàn.