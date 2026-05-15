Quảng Ngãi khẩn trương khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ

Vụ cháy cũng đồng thời bộc lộ nhiều bất cập trong công tác xử lý rác thải. Trong khi lực lượng chức năng căng mình khống chế các điểm cháy âm ỉ, tình trạng người dân chặn xe rác tiếp tục gây áp lực cho việc thu gom, xử lý rác.

Khoảng 13h ngày 14/5/2026, khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc đầu tư bất ngờ bốc cháy. Diện tích cháy khoảng 1 ha. Chiều nay 15/5, sau đợt gió giông lớn, nhiều vị trí tại bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi bốc cháy trở lại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường phương tiện, triển khai nhiều mũi dập lửa, khống chế các điểm cháy âm ỉ, ngăn nguy cơ cháy lan. Đến chiều tối nay, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ huy chữa cháy.

Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ chiều ngày 14/5 đến chiều tối ngày 15/5, 10 xe chữa cháy cùng gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động xuyên đêm để khoanh vùng khu vực cháy. Khu vực cháy chủ yếu còn âm ỉ phía dưới các lớp rác nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy đào, máy xúc, cào tách từng lớp rác để tiếp cận điểm cháy, đồng thời phun nước liên tục ngăn đám cháy tránh bùng phát trở lại:

“Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sử dụng các mặt nạ phòng độc để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với các phương tiện khác, đặc biệt là nguồn nước, hiện nay anh em cũng đã và đang triển khai để dập tắt những phần còn lại của đám cháy. Hy vọng trong tối nay, đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn”, Đại tá Đặng Việt Dũng cho biết thêm.

Lực lượng chữa cháy trong điều kiện khói mù mịt từ bãi rác bị cháy.

Theo lực lượng chữa cháy, bãi rác có diện tích rộng, lượng rác tồn lưu lớn, nhiều rác đã phân hủy sâu nên phát sinh khí độc và nhiệt lượng cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh, đám cháy rất dễ bùng phát và lan rộng. Vụ cháy khiến khói bụi và mùi hôi phát tán sang khu dân cư lân cận.

Ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng thôn An Hội 2, xã Nghĩa Giang than phiền, suốt đêm 14/5 và sáng 15/5, khói từ bãi rác theo gió bay phủ khu dân cư, gây khó thở và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Văn Trinh nói: “Bà con cũng trao đổi rằng, qua sự việc này mong chính quyền cùng các cấp, các ngành khẩn trương dập tắt đám cháy, tạo môi trường trong lành để bà con sinh hoạt. Đó là mong muốn lớn nhất của bà con. Về lâu dài, bà con cũng đã trao đổi trong cuộc họp ở xã chiều nay là cần phải có giải pháp cụ thể, chứ không thể để tình trạng như thế này kéo dài. Nguy cơ cháy là rất cao, thứ hai nữa là tình trạng ô nhiễm không khí”.

Bãi rác bốc cháy trở lại vào chiều ngày 15/5.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, địa phương huy động lực lượng trong Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi triển khai xe chữa cháy, phương tiện cơ giới dập lửa xuyên đêm. Ông Cao Thanh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bãi rác bốc cháy chủ yếu chứa bao bì, phế phẩm dễ cháy nên nguy cơ cháy trở lại rất lớn nếu không có giải pháp lâu dài. Địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm phủ bạt bãi rác, tăng cường lực lượng giám sát và xây dựng phương án xử lý nước rỉ rác, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Ông Cao Thanh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang cho biết thêm, trên địa bàn hiện có nhiều bãi chôn lấp rác nhưng quỹ đất dành cho xử lý rác đang dần cạn kiệt. Nếu tình trạng xử lý rác chậm được khắc phục, nguy cơ quá tải và ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng.

“Trên địa bàn hiện nay, đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc thì việc xử lý rác thải chưa đảm bảo công suất. Hiện hoạt động đang trì trệ, không vận hành. Trước tiên phải kêu gọi đầu tư; nếu trường hợp không kêu gọi được đầu tư thì Nhà nước phải đầu tư để đảm bảo công tác xử lý rác. Thứ hai nữa là phải xử lý dứt điểm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc để tạo điều kiện cho công tác xử lý rác thải. Sang năm 2026, đến cuối năm thì chắc chắn chúng ta cũng hết bãi chôn lấp rác. Trong khi hiện nay, công tác xây dựng nhà máy xử lý rác thải mới chỉ dừng ở mức kêu gọi đầu tư”, ông Cao Thanh Tuyên chia sẻ.

Xe múc được huy động để đào lớp rác bị cháy.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Quản lý Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy. Hố chứa rác xảy ra cháy được xây dựng từ năm 2018, ban đầu phục vụ lưu chứa tro xỉ của dự án nhà máy xử lý rác. Tuy nhiên, thời điểm đó, tỉnh Quảng Ngãi chưa có nơi xử lý rác tập trung nên doanh nghiệp được giao tiếp nhận tạm thời rác sinh hoạt để lưu chứa.

“Lượng rác này đa số tồn từ năm 2018 đến nay. Cơ bản đám cháy đã được khống chế, nhưng vẫn còn cháy âm ỉ và nguy cơ bùng phát trở lại. Từ nay đến đêm nay, phía công ty sẽ tăng cường thêm thiết bị, xe đào, kết hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thêm cho lực lượng để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy”, ông Nguyễn Tấn Phát cho biết thêm.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.

Trong khi lực lượng chức năng tập trung chữa cháy, đến chiều tối 15/5, vẫn còn một số người dân xã Phước Giang cản trở, không cho xe chở rác vào Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghĩa Kỳ, gây ách tắc hoạt động vận chuyển rác.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương xử lý, không để tình trạng ùn ứ rác thải kéo dài, ảnh hưởng môi trường và an ninh trật tự.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc người dân tự ý dựng rào chắn, cản trở xe vận chuyển rác là hành vi vi phạm pháp luật. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương phối hợp giải quyết ngay trong ngày, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành quy định.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ nhất, bên trái) kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vụ cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ cho thấy cần sớm triển khai các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trường.

Ông Đỗ Tâm Hiển cho biết: “Không thể lấy lý do cháy mà chặn xe rác. Người dân dựng rạp, cản trở là vi phạm, cần xử lý nghiêm.Công an tỉnh đang tích cực xử lý vụ việc. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan phải tăng cường xe đào, hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy kéo rác ra, cần thiết thì làm xuyên đêm. Sự cố cháy liên quan môi trường đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đánh giá, quan trắc và công khai thông tin để tuyên truyền cho người dân. Hành vi cản trở phải được xử lý kiên quyết chứ không thể vận động kéo dài”.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai lực lượng dập tắt đám cháy.

Các ngành chức năng đang lập phương án nạo vét, vệ sinh các bể chứa nước rỉ rác và nghiên cứu bổ sung thêm bể chứa dự phòng phục vụ xử lý sự cố trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi được giao khẩn trương công bố thông tin quan trắc môi trường để người dân yên tâm, tránh hoang mang trước các thông tin liên quan vụ cháy.