  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ Bảy, 14:18, 25/04/2026
VOV.VN - Đến giữa tháng 4, Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công trên tổng kế hoạch vốn hơn 7.300 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn chỉ ra cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc giải ngân trong thời gian tới. 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài các nguyên nhân chung, địa phương còn chịu tác động từ những yếu tố đặc thù. Trong đó, nguồn thu phụ thuộc lớn vào Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn nên khi giá xăng dầu biến động đã ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách và hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng có dấu hiệu giảm do một số công trình lớn đã hoàn thành, như tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích sớm 8 tháng, cầu Trà Khúc 3 đã hoàn thành, trong khi nhiều dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chưa thể triển khai. Thị trường bất động sản trầm lắng cũng là nguyên nhân khiến nguồn thu tiền sử dụng đất - chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu của tỉnh bị ảnh hưởng, kéo theo khó khăn trong cân đối nguồn lực đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối) kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận hai nguyên nhân chủ quan quan trọng. Đó là công tác giải phóng mặt bằng dù có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến bảng giá đất, cơ chế bồi thường, hỗ trợ. Sự vào cuộc và năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu quyết liệt ở một số thời điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng quà công nhân đang làm việc tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhận trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Quảng Ngãi sẽ rà soát cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thúc đẩy nhà thầu tập trung thi công trong thời gian thời tiết thuận lợi.

Dự án cầu và đường dẫn bắc qua lòng hồ thủy điện Ya Ly có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng dang dở sau nhiều năm thi công.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ gắn với đánh giá cán bộ thông qua kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, Quảng Ngãi không đổ lỗi cơ chế

VOV.VN - Chiều 23/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu Kinh tế Dung Quất. Qua kiểm tra cho thấy, các dự án quy mô lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số khu vực vẫn chậm, kéo dài.

Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu

VOV.VN - Chiều 22/4, UBND xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng căn cứ cách mạng giàu bản sắc.

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

