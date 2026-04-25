Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn chỉ ra cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc giải ngân trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài các nguyên nhân chung, địa phương còn chịu tác động từ những yếu tố đặc thù. Trong đó, nguồn thu phụ thuộc lớn vào Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn nên khi giá xăng dầu biến động đã ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách và hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng có dấu hiệu giảm do một số công trình lớn đã hoàn thành, như tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích sớm 8 tháng, cầu Trà Khúc 3 đã hoàn thành, trong khi nhiều dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chưa thể triển khai. Thị trường bất động sản trầm lắng cũng là nguyên nhân khiến nguồn thu tiền sử dụng đất - chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu của tỉnh bị ảnh hưởng, kéo theo khó khăn trong cân đối nguồn lực đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối) kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận hai nguyên nhân chủ quan quan trọng. Đó là công tác giải phóng mặt bằng dù có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến bảng giá đất, cơ chế bồi thường, hỗ trợ. Sự vào cuộc và năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu quyết liệt ở một số thời điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng quà công nhân đang làm việc tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhận trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Quảng Ngãi sẽ rà soát cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thúc đẩy nhà thầu tập trung thi công trong thời gian thời tiết thuận lợi.

Dự án cầu và đường dẫn bắc qua lòng hồ thủy điện Ya Ly có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng dang dở sau nhiều năm thi công.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ gắn với đánh giá cán bộ thông qua kết quả giải ngân vốn đầu tư công