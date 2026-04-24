中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát huy vai trò dân phòng, tăng hiệu quả chữa cháy từ cơ sở ở Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 15:17, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố sẽ thành lập 1 Đội dân phòng, dự kiến toàn tỉnh có 1.710 đội. Số lượng thành viên mỗi đội được bố trí từ 5 đến 15 người, tùy theo quy mô dân cư. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng ta đưa ra tiêu chí này thì sau này có ảnh hưởng gì đến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố hay không? Đây mới chỉ là tiêu chí ban đầu. Sau này, quy mô thôn, tổ dân phố bao nhiêu thì số lượng đội dân phòng sẽ tương ứng với quy mô đó. Khi chúng ta sáp nhập, quy mô sẽ lớn hơn, số lượng người tăng lên. Ví dụ, theo quy định mới trong dự thảo nghị định, thôn tối thiểu là 300 người, còn tổ dân phố là 400 người. Trong khi đó, chúng ta đã xây dựng tiêu chí ở mức cao hơn, là 350 người, tức là cao hơn mức tối thiểu của thôn”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng dân phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xử lý các vụ cháy ngay từ ban đầu. Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ cháy, thiệt hại gần 26 tỷ đồng. Lực lượng dân phòng đã tham gia ngay từ đầu 109 vụ, chiếm hơn 71% tổng số vụ; phối hợp dập tắt 34 vụ cháy, đồng thời cùng người dân xử lý kịp thời 100% các vụ cháy nhỏ, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh vẫn giữ vai trò nòng cốt trong xử lý các vụ cháy lớn, phức tạp, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị, khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao. 
Đây là lực lượng có chuyên môn, phương tiện hiện đại, trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống vượt quá khả năng của lực lượng tại chỗ. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn rộng, lực lượng này hiện có 6 đội chữa cháy khu vực với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, phụ trách 96 xã, phường, đặc khu trên diện tích hơn gần 15 ngàn km². Bình quân mỗi đội quản lý khoảng 16 đơn vị cấp xã; có nơi khoảng cách đến hiện trường cháy xa nhất hơn 100km, cao hơn nhiều so với quy định từ 3 đến 5km. Điều này ảnh hưởng đến thời gian tiếp cận hiện trường đối với các khu vực xa trung tâm.

Quang cảnh kỳ họp.

Vì vậy, việc phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng theo phương châm “4 tại chỗ” được xác định là giải pháp quan trọng, giúp xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung Nguyễn Cao Phúc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phòng cháy chữa cháy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu
VOV.VN - Chiều 22/4, UBND xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng căn cứ cách mạng giàu bản sắc.

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục