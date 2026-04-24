Phát huy vai trò dân phòng, tăng hiệu quả chữa cháy từ cơ sở ở Quảng Ngãi

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố sẽ thành lập 1 Đội dân phòng, dự kiến toàn tỉnh có 1.710 đội. Số lượng thành viên mỗi đội được bố trí từ 5 đến 15 người, tùy theo quy mô dân cư. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng ta đưa ra tiêu chí này thì sau này có ảnh hưởng gì đến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố hay không? Đây mới chỉ là tiêu chí ban đầu. Sau này, quy mô thôn, tổ dân phố bao nhiêu thì số lượng đội dân phòng sẽ tương ứng với quy mô đó. Khi chúng ta sáp nhập, quy mô sẽ lớn hơn, số lượng người tăng lên. Ví dụ, theo quy định mới trong dự thảo nghị định, thôn tối thiểu là 300 người, còn tổ dân phố là 400 người. Trong khi đó, chúng ta đã xây dựng tiêu chí ở mức cao hơn, là 350 người, tức là cao hơn mức tối thiểu của thôn”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng dân phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xử lý các vụ cháy ngay từ ban đầu. Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ cháy, thiệt hại gần 26 tỷ đồng. Lực lượng dân phòng đã tham gia ngay từ đầu 109 vụ, chiếm hơn 71% tổng số vụ; phối hợp dập tắt 34 vụ cháy, đồng thời cùng người dân xử lý kịp thời 100% các vụ cháy nhỏ, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh vẫn giữ vai trò nòng cốt trong xử lý các vụ cháy lớn, phức tạp, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị, khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao.

Đây là lực lượng có chuyên môn, phương tiện hiện đại, trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống vượt quá khả năng của lực lượng tại chỗ. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn rộng, lực lượng này hiện có 6 đội chữa cháy khu vực với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, phụ trách 96 xã, phường, đặc khu trên diện tích hơn gần 15 ngàn km². Bình quân mỗi đội quản lý khoảng 16 đơn vị cấp xã; có nơi khoảng cách đến hiện trường cháy xa nhất hơn 100km, cao hơn nhiều so với quy định từ 3 đến 5km. Điều này ảnh hưởng đến thời gian tiếp cận hiện trường đối với các khu vực xa trung tâm.

Vì vậy, việc phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng theo phương châm “4 tại chỗ” được xác định là giải pháp quan trọng, giúp xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.