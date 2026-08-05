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Quảng Ngãi siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng 9%

Thứ Tư, 15:57, 05/08/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và trách nhiệm thực hiện, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 9% trong năm nay.

7 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 21.400 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định. Thương mại, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả khả quan.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, lượng khách du lịch và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ.

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Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (bìa phải ngoài cùng) kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676.

Quảng Ngãi đối mặt khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, nhiều khó khăn, vướng mắc vẫn đang ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Nổi bật là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thu hút các dự án FDI mới còn hạn chế, trong khi nguồn vật liệu xây dựng phục vụ một số công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 30% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó 50 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Quảng Ngãi siết trách nhiệm người đứng đầu để đạt mục tiêu tăng trưởng

Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án và UBND các xã, phường rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời xử lý hoặc báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Các ban quản lý dự án phải ký cam kết với UBND tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay.

Để tăng cường giám sát, Văn phòng UBND tỉnh được giao hằng tháng công khai tỷ lệ giải ngân của từng sở, ngành, ban quản lý dự án và các xã, phường để theo dõi, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

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Trường liên cấp nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông đang được gấp rút hoàn thành.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động tính toán nhu cầu vật liệu ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Việc xem xét nâng công suất khai thác mỏ chỉ thực hiện đối với nhu cầu phục vụ các công trình đầu tư công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không để lợi dụng chính sách để khai thác ngoài mục đích.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GRDP 9% trong năm 2026 là rất thách thức nhưng vẫn còn nhiều dư địa để thực hiện nếu xác định đúng điểm nghẽn, đưa ra giải pháp trúng, đúng, phân công rõ trách nhiệm và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm: "Các ban quản lý và các địa phương đã được giao vốn đầu tư công thì phải tập trung thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Khó ở đâu, vướng ở đâu, vướng ở ngành nào, lĩnh vực nào, các đồng chí phải nêu rất cụ thể. Những nội dung trước đây vướng thì hiện nay đã được giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc rồi, không thể không triển khai thực hiện được. Ban Quản lý dự án được giao nguồn vốn lớn nhất, phải cam kết trước Chủ tịch UBND tỉnh, cam kết trước UBND tỉnh Quảng Ngãi là đến cuối năm phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, không có phương án nào khác".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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