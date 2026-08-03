Một người ở Quảng Ngãi tự nguyện giao nộp súng K54 và 13 viên đạn

Theo Công an phường Cẩm Thành, anh Lê Tùng Huy (30 tuổi, trú tại Tổ 6, phường Cẩm Thành) đã chủ động đến Công an phường giao nộp 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn để cơ quan công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khẩu súng và số đạn trên là kỷ vật do ông nội của anh Lê Tùng Huy lưu giữ từ nhiều năm trước. Sau khi ông nội qua đời, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, gia đình phát hiện số vũ khí và đạn này.

Nhận thấy việc cất giữ vũ khí, đạn khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và vi phạm quy định của pháp luật, gia đình đã thống nhất giao nộp toàn bộ cho cơ quan công an.

Anh Lê Tùng Huy tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn cho Công an phường Cẩm Thành. Ảnh Công an phường Cẩm Thành

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Cẩm Thành đã kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục quản lý, xử lý theo đúng quy định.

Việc anh Lê Tùng Huy và gia đình tự giác giao nộp súng, đạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an phường Cẩm Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời kêu gọi người dân không tàng trữ trái phép, tự giác giao nộp vũ khí, đạn không rõ nguồn gốc theo đúng quy định.

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