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Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào bờ an toàn

Thứ Hai, 17:48, 03/08/2026
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VOV.VN - Ngày 3/8, Tàu 905, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trường Sa cập Cảng quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn, sau nhiều ngày được cứu hộ và chăm sóc tại đảo Đá Tây.

Ngay sau khi tàu cập cảng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ những mất mát, thiệt hại của bà con sau sự cố chìm tàu, động viên các ngư dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân sau khi Tàu 905 cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục bàn giao 33 ngư dân theo quy định. Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đều ổn định. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh đã trao quà hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

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Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên ngư dân gặp nạn trên tàu cá.

Trước đó, sáng 24/7, tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân, quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên, bị chìm do giông lớn khi hoạt động cách đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý về phía Đông Nam. Ngay sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn.

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Đại diện các lực lượng bàn giao 33 ngư dân

Đến 21 giờ 30 ngày 24/7, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu được 33 trong số 36 thuyền viên và đưa vào khu vực đảo Đá Tây. Sáng 25/7, lực lượng trên đảo sử dụng xuồng đưa toàn bộ 33 ngư dân lên đảo an toàn, tổ chức khám sức khỏe, cấp quần áo, lương thực, bố trí nơi ăn nghỉ. Chiều 1/8, Tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được lệnh đón 33 ngư dân từ đảo Đá Tây để đưa về đất liền.

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Quân y Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tắc mật

VOV.VN - Chiều 30/7, Bệnh xá đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Nguyễn Thanh Long (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), lao động trên tàu cá QNg-95555 TS, trong tình trạng đau bụng dữ dội, vàng da và có dấu hiệu nhiễm trùng đường mật.

Thái Bình /VOV - Tây Nguyên
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