Quảng Ngãi quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék

Đợt tìm kiếm được triển khai tại khu vực thôn 16/5, xã Đăk Pék (huyện Đăk GLei, tỉnh Kon Tum cũ) với sự tham gia của 25 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và nông dân địa phương. Các lực lượng tổ chức đào tìm thủ công trên diện tích khoảng 20m², độ sâu 1m, tổng khối lượng đất đào khoảng 20m³.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị và thời gian hy sinh.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi

Ngay sau khi nhận được thông tin về kết quả tìm kiếm, Thường trực Đảng ủy xã Đăk Pék đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập.

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà chờ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék để bảo quản, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước xác minh, giám định ADN và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đưa hài cốt liệt sĩ về nhà chờ

Việc tìm kiếm, quy tập được thực hiện trên cơ sở nguồn tin do nhân dân cung cấp. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thu thập thông tin, xác minh danh tính các liệt sĩ.

Như vậy, từ ngày 29/7 đến nay, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5, xã Đăk Pék.

Khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5, xã Đăk Pék.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ngãi đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và người dân trong việc rà soát, xác minh, khai thác nguồn tin về nơi an táng liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị: "Ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải thu thập, nghiên cứu và chuyển thông tin đó cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tổng hợp, đánh giá, từ đó tổ chức quy tập. Không được để bất cứ nơi nào đã cung cấp thông tin mà không được lắng nghe, không được xử lý".