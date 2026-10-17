Quảng Ninh dự kiến khởi công 3 dự án nhà ở xã hội cho thuê trong quý IV

Quảng Ninh ưu tiên quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

3 dự án dự kiến được khởi công trong quý IV tại Quảng Ninh, có 1 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn với 5.115 căn NOXH, trong đó, có 594 căn nhà ở xã hội cho thuê được triển khai tại phường Liên Hòa - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, chuyên gia, công nhân, phù hợp khả năng chi trả, gắn phát triển nhà ở với nhu cầu thực tế của lực lượng lao động cho nhiều năm về sau.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, đến năm 2030, thành phố Quảng Ninh được giao hoàn thành 15.387 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, đến năm 2030, thành phố Quảng Ninh được giao hoàn thành 15.387 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, gồm: 14.057 căn để bán, cho thuê mua và 1.330 căn cho thuê. Đến nay, thành phố đã và đang triển khai 21 dự án nhà ở với tổng quy mô 23.815 căn, trong đó, có 03 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với quy mô khoảng 2.370 căn; 12/18 dự án đã khởi công có 21.358 căn nhà ở xã hội, tương đương gần 90% tổng số căn của các dự án. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố đang triển khai 02 dự án nhà ở cho các lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô 2.190 căn nhà ở xã hội và 2 dự án nhà lưu trú công nhân, quy mô 1.344 căn.

Ông Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP và các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh, trong thời gian tới, Sở tham mưu rà soát quy hoạch, ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; cụ thể hóa chỉ tiêu, danh mục vị trí trong Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

Ông Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết quý IV, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án nhà ở xã hội cho thuê.

"Đối với các dự án triển khai, sở Xây dựng thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các cuộc họp hàng tháng để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và các thủ tục, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ đã cam kết. Ngành Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhà xã hội trong giai đoạn 2026 đến 2030, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn", ông Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết thêm.