Quảng Ninh siết chặt kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ đến từng đơn vị

Thứ Năm, 16:07, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quý I năm 2026, kinh tế Quảng Ninh ghi nhận nhiều khởi sắc, trong đó dịch vụ - du lịch dẫn dắt tăng trưởng. Tuy vậy,bên cạnh kết quả tích cực, một số điểm nghẽn trong đầu tư công đang được địa phương tập trung tháo gỡ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm.


Theo báo cáo của Sở Tài Chính, lượng khách và doanh thu du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong quý I đều tăng trưởng, đạt khoảng 105% so với kịch bản đề ra. Đây là tín hiệu cho thấy đà phục hồi và bứt tốc của ngành dịch vụ đang ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, đầu tư công vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Dù tỷ lệ giải ngân ở mức cao, nhưng thực tế triển khai còn tồn tại vướng mắc.

Một trong những nguyên nhân chính là biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt do ảnh hưởng của giá xăng dầu, tác động trực tiếp đến tiến độ thi công. Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị ngành xây dựng nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều chỉnh giá nguyên vật liệu đầu vào, cũng như chi phí máy móc, thiết bị khi có biến động lớn về giá xăng dầu. Những yếu tố này có thể được xem xét là yếu tố bất khả kháng theo quy định của pháp luật về quản lý giá trong xây dựng.

quang ninh siet chat kich ban tang truong, giao nhiem vu den tung don vi hinh anh 1
Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cụ thể trong việc giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cho các địa phương, yêu cầu hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước tháng 6/2026.

 

quang ninh siet chat kich ban tang truong, giao nhiem vu den tung don vi hinh anh 2
Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát kết quả quý I và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 13% trong năm 2026. 

Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sau khi Tổng cục Thống kê công bố số liệu chính thức có sự chênh lệch so với kịch bản ban đầu, tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng. Điểm mới là không chỉ giao chỉ tiêu mà còn giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương, gắn với sản phẩm đầu ra và kiểm đếm tiến độ theo tháng, theo quý, làm cơ sở đánh giá, xếp loại”.

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu san lấp và khoáng sản như đá, cát, sỏi cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là yếu tố then chốt, quyết định đến tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo rất cụ thể trong việc giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cho các địa phương, yêu cầu hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước tháng 6/2026. 

Ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh nói: “Cần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách và đầu tư công; phấn đấu thu ngân sách quý II đạt khoảng 21.609 tỷ đồng, 6 tháng đạt 40.171 tỷ đồng; tăng cường chống thất thu, đẩy mạnh hóa đơn điện tử; điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án động lực, hạ tầng đô thị vùng lõi; đồng thời triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược, trọng tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy các dự án giao thông, khu công nghiệp, đô thị lớn”.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát kết quả quý I và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 13% trong năm 2026. Với các giải pháp đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
Tag: quảng ninh kinh tế quý I tăng trưởng của quảng ninh đầu tư công
Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh
Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững. 

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững. 

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Chính quyền số ở Quảng Ninh lấy người dân là trung tâm phục vụ

VOV.VN - Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là mọi thay đổi của bộ máy phải hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn.

VOV.VN - Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là mọi thay đổi của bộ máy phải hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn.

