Quốc hội thống nhất bổ sung hơn 13.700 tỷ đồng dự toán thu NSNN năm 2024

Sáng nay (24/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc bổ sung dự toán thu là cần thiết nhằm phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện và tăng tính minh bạch, hiệu quả trong điều hành tài khóa.

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 13.760 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương tăng 3.408 tỷ đồng và ngân sách địa phương tăng 10.352 tỷ đồng. Đây là phần bổ sung ngoài số đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trước đó, qua đó hoàn thiện bức tranh thu ngân sách năm 2024.

Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng thu cân đối 3.402.379 tỷ đồng, tổng chi cân đối 3.587.655 tỷ đồng, bội chi 323.308 tỷ đồng, tương đương 2,8% GDP; tổng mức vay để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 611.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, nhờ triển khai đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ và vĩ mô, năm 2024 Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao hơn mục tiêu đề ra. Các chỉ số nợ công tiếp tục được kiểm soát tốt, với dư nợ công ở mức 34,02% GDP, dư nợ Chính phủ 31,76% GDP, thấp hơn trần cho phép, góp phần củng cố nền tảng vĩ mô, nâng cao tín nhiệm quốc gia. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, còn nhiều tồn tại trong quản lý ngân sách như lập dự toán chưa sát thực tế, phân bổ và giao dự toán còn chậm, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, chi chuyển nguồn tăng, việc điều chỉnh số liệu sau quyết toán chưa được khắc phục và một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, Nghị quyết yêu cầu Chính phủ trong năm 2026 phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các vi phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời nâng cao chất lượng lập dự toán, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, quản lý chặt chẽ chi chuyển nguồn và thu hồi các khoản sử dụng sai quy định. Việc xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cũng được nhấn mạnh như nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với đó, Chính phủ có trách nhiệm công khai quyết toán ngân sách theo đúng quy định và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện khi trình quyết toán năm 2025. Kiểm toán Nhà nước tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, đồng thời công khai các trường hợp không chấp hành, góp phần siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao cho thấy sự đồng thuận của Quốc hội trong việc tăng cường quản lý ngân sách, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.