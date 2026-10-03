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Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019

Thứ Bảy, 14:22, 03/10/2026
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VOV.VN - Sản xuất công nghiệp quý III/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/10, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong quý III/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%; khai khoáng tăng 12,2%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, IIP ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 9% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong 9 tháng kể từ năm 2019 đến nay.

san xuat cong nghiep 9 thang tang 12,3 , muc cao nhat ke tu nam 2019 hinh anh 1
Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, cao nhất kể từ năm 2019 (Ảnh minh họa: KT)

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,3%), đóng góp 10 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 6,3%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3% (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,6%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, ngành khai khoáng tăng 8% (cùng kỳ năm 2025 giảm 0,4%), đóng góp 1,3 điểm phần trăm.

Xét theo các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II, nhiều ngành ghi nhận mức tăng trưởng khá trong 9 tháng. Sản xuất kim loại tăng 25,5%; sản xuất đồ uống tăng 17,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%.

Một số ngành khác cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất chế biến thực phẩm cùng tăng 12,5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,4%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 12,3%. Bên cạnh đó, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 10,7%; dệt tăng 10,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,1%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành có mức tăng thấp: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,4%; khai thác than cứng và than non tăng 0,1%.

IIP tăng tại cả 34 địa phương, nhiều sản phẩm chủ lực tăng khá

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương đạt mức tăng khá cao nhờ sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tăng mạnh. Trong khi đó, tại một số địa phương, IIP tăng thấp do các ngành chế biến, chế tạo, khai khoáng và sản xuất, phân phối điện tăng trưởng chậm hoặc giảm.

Cùng với đà tăng của sản xuất công nghiệp, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy tính bảng tăng 36,5%; xe máy tăng 28,1%; máy tính xách tay tăng 26,2%; ô tô tăng 24,8%; thép cán tăng 22,4%; thủy hải sản chế biến tăng 21,9%; đường kính tăng 18,8%; thép thanh, thép góc tăng 17,1%; bia tăng 14,7%; sắt, thép thô tăng 13,3%; thức ăn cho thủy sản tăng 12,0%.

san xuat cong nghiep 9 thang tang 12,3 , muc cao nhat ke tu nam 2019 hinh anh 2

Tuy nhiên, sản xuất một số sản phẩm vẫn gặp khó khăn khi sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, bột ngọt giảm 7,7%; phân hỗn hợp NPK giảm 7,1%; khí hóa lỏng LPG và giày, dép da cùng giảm 3,9%.

Về tình hình tiêu thụ, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 9 giảm 0,5% so với tháng trước nhưng tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,1%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2026 ước tăng 4,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 11,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Lao động trong doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,4%

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Sản xuất công nghiệp khởi sắc, ngành chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi tăng gần 10% và đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung, cho thấy động lực phục hồi của khu vực sản xuất vẫn được củng cố.

Cùng với sự phục hồi của hoạt động sản xuất, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tăng. Tại thời điểm ngày 1/9/2026, số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động, số lao động trong các doanh nghiệp khai khoáng không đổi so với tháng trước, nhưng giảm 1,2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong khi đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí có số lao động tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, số lao động giảm 0,5% so với tháng trước, nhưng tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
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