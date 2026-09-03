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Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm

Thứ Năm, 16:23, 03/09/2026
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VOV.VN - Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc khi chỉ số IIP 8 tháng năm 2026 tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Nhiều ngành và sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng hai chữ số, trong đó ô tô tăng 24% và xe máy tăng 27,9%.

Chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của tám tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo tháng 8 tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,8%; ngành khai khoáng tăng 18,5%.

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Tính chung 8 tháng năm 2026, IIP ngành chế biến, chế tạo tăng 12,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10%), đóng góp 9,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành khai khoáng tăng 8,1% (cùng kỳ năm 2025 giảm 2,1%), đóng góp 1,3 điểm phần trăm. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,1% (cùng kỳ năm 2025 tăng 5,0%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,4% (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,8%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Ở các ngành công nghiệp cấp II, nhiều ngành ghi nhận mức tăng cao trong 8 tháng. Sản xuất kim loại tăng 22,4%; sản xuất đồ uống tăng 16,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,9%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 12,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất và khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên cùng tăng 11,9%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,6%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng thấp 3,6%; khai thác than cứng và than non giảm 1,8%.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng mạnh

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Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2019

VOV.VN - Với mức tăng 10,8% trong 6 tháng đầu năm 2026 - cao nhất kể từ năm 2019, sản xuất công nghiệp đang cho thấy đà phục hồi và mở rộng rõ nét. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trong khi nhiều lĩnh vực sản xuất và sản phẩm công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 8 tháng năm 2026 tăng so với cùng kỳ năm trước: Xe máy tăng 27,9%; máy tính xách tay tăng 25,7%; ô tô tăng 24,0%; thép cán tăng 23,4%; thủy hải sản chế biến tăng 21,4%; đường kính tăng 18,5%; thép thanh thép góc tăng 15,2%; bia tăng 14,4%; sơn hóa học tăng 12,2%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Phân hỗn hợp NPK giảm 8,6%; bột ngọt giảm 8,1%; giày, dép da giảm 4,2%; khí hóa lỏng LPG giảm 3,2%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8/2026 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1% và tăng 4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 1,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 5%.

Diệp Diệp/VOV.VN
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