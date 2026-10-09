Sơn La bàn giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Sơn La theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 53.772,01 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tăng trưởng 7% đề ra. Con số này khiến Sơn La xếp thứ 34/34 tỉnh, thành phố về tăng trưởng.

Một trong những nguyên nhân chính là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc lớn vào sản xuất và phân phối điện. Lĩnh vực này chiếm 18,04% GRDP và 64,94% giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng. Do đó, biến động về điều kiện thủy văn tác động trực tiếp đến tăng trưởng toàn tỉnh.

Trong quý II, sản lượng điện giảm hơn 700 triệu kWh, tương ứng 21%, khiến GRDP quý chỉ tăng 0,59%. Sang quý III, dù điều kiện thủy văn cải thiện, sản lượng điện chỉ tăng 5,58%, trong khi các ngành, lĩnh vực khác chưa tạo được mức tăng trưởng đủ lớn để bù đắp.

Sơn La họp bàn giải pháp tăng trưởng quý IV năm 2026

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và du lịch chịu ảnh hưởng do Quốc lộ 6 phải cấm đường luân phiên để khắc phục các điểm sạt lở, bình quân khoảng 8 giờ mỗi ngày. Tiến độ một số dự án đầu tư công cũng chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 9, tỉnh giải ngân 3.968 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch vốn được giao....

Thông tin tại chương trình làm việc về kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026 của tỉnh Sơn La diễn ra ngày 9/10, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Một số ngành, lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhưng tăng trưởng thấp, trong khi một số động lực dư địa tăng trưởng chưa được triển khai tương xứng...

Để phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 8%, quý IV tỉnh phải tăng trưởng khoảng 13,85% Đây là mức tăng trưởng rất cao, tạo áp lực rất lớn, nhất là đối với khu vực xây dựng phải tăng trưởng khoảng 24,9%, khu vực dịch vụ khoảng 25,7%.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết các giải pháp của ngành.

Nhiều giải pháp được tỉnh Sơn La đưa ra để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng, dịch vụ; đồng thời duy trì và phát huy kết quả tích cực của các ngành đang có tốc độ tăng trưởng khá; xác định rõ các dự án có khả năng sớm hoàn thành đưa vào triển khai và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh...

Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho biết các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của ngành: Thứ nhất là tập trung giải ngân đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, hoàn thiện 13 trường học vùng biên giới. Đồng thời, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, các thủ tục phải rà toàn bộ các khâu; điều hành giá...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các phương án thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực du lịch.

Với lĩnh vực du lịch, bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La cho biết, ngành đã đề xuất các kịch bản, phối hợp với các địa phương để kích cầu du lịch, thu hút du khách và tăng doanh thu dịch vụ trong quý 4: Chúng tôi phát động, khuyến khích các địa phương phát huy giá trị văn hoá lịch sử, tổ chức các lễ hội gắn với thế mạnh của mình.

"Với cấp tỉnh có Lễ hội cà phê, ngày Văn hoá Việt Nam, đồng thời đang thu hút các giải thể thao tổ chức tại tỉnh. Tập trung khai thác hiệu quả mùa du lịch cuối năm, nhất là khi Sơn La có lợi thế săn mây Tà Xùa vào mùa đông. Các khu điểm du lịch nâng cao chất lượng phục vụ và bán lẻ, dịch vụ, OCOP...", bà Đôi cho biết.

Giám đốc Sở Tài chính Sơn La thông tin dự thảo quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP quý IV năm 2026.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài Chính đã trình UBND tỉnh Sơn La dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP quý IV và năm 2026. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng GRDP theo ngành kinh tế cấp 2; chỉ tiêu thu ngân sách, chi dự toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; giao trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Ông Đinh Trung Dũng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết đã phối hợp tham mưu, rà soát, xây dựng các chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng, giao chi tiết đến các xã, phường, để các địa phương dựa vào đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

"Như với chỉ tiêu chi dự toán ngân sách Nhà nước, đây là yếu tố đóng góp rất lớn vào tăng trưởng (10-12%), các đơn vị được giao vốn phải hoàn thành chi trước 10/12/2026", ông Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành phối hợp, đôn đốc sâu sát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tập trung rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; trước mắt, sát sao dự án cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu; chuẩn bị thẩm định dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên; rà soát xử lý các dự án tồn đọng kéo dài...