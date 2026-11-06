Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn: Cần kịp thời khắc phục tác động đến đời sống dân sinh



Hơn một năm qua, tuyến đường tỉnh 259, đoạn qua các xã Thanh Thịnh, Thanh Mai đến phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên có bùn đất, vệt lún và ổ gà do xe tải trọng lớn chở vật liệu phục vụ thi công cao tốc đi qua. Đường nhỏ, hẹp nên trời nắng bụi bay mù mịt, còn khi mưa mặt đường lầy lội, trơn trượt.

Tuyến đường tỉnh 259 qua thôn Cao Thanh, xã Thanh Thịnh thường xuyên có xe tải trọng lớn chạy qua

“Quá trình thi công công trình phải tập kết, vận chuyển nhiều vật liệu nên đường sá bị cày xới, hư hỏng, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Trời nắng thì bụi mù mịt, nhà nào cũng phải che chắn kín xung quanh; trời mưa, đường lại trơn trượt. Đơn vị thi công mỗi ngày tưới nước hai lần để giảm bụi, nhưng tưới xong đường lại rất trơn, còn không tưới thì bụi bặm. Biết là đang thi công đường cao tốc thì người dân cũng phải chia sẻ, nhưng bà con mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành và có biện pháp khắc phục, sửa chữa đường sá để việc đi lại thuận tiện hơn", ông Hoàng Văn Đoạt, người dân thôn Cao Thanh, xã Thanh Thịnh bày tỏ sự lo lắng.

Đoạn đường tỉnh 259 xuất hiện nhiều ổ gà, sống trâu và phủ lớp bùn nhão khi trời mưa

Một đoạn ĐT259 dài hàng trăm mét bị bong tróc hoàn toàn lớp nhựa mặt đường, xuất hiện dày đặc ổ gà, gây khó khăn cho người dân đi lại

Ở thôn An Thọ, xã Thanh Mai, nơi tuyến cao tốc đi qua khoảng 4km, quá trình thi công ảnh hưởng đến lối vào khu sản xuất lâm nghiệp; một số hộ dân đã rào chắn, ngăn xe chở đất của doanh nghiệp vào bãi đổ thải. Sau khi người dân kiến nghị, chính quyền xã, thôn cùng doanh nghiệp tổ chức đối thoại, tìm phương án tháo gỡ. Doanh nghiệp san gạt mặt bằng, tạo lối đi để người dân tiếp tục sản xuất, hạn chế ảnh hưởng đến mùa vụ.

Đoạn CT Chợ Mới - Bắc Kạn đang thi công qua thôn An Thọ, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên

Anh Hà Đức Tài, Trưởng thôn An Thọ cho biết: “Đối với bà con thì nội dung phản ánh chủ yếu là việc bố trí đường để người dân đi vào tiếp cận khu sản xuất. Tuy nhiên, trong thời gian đơn vị thi công triển khai, do nhiều yếu tố, trong đó có mưa kéo dài nên chưa kịp thời khắc phục theo những ý kiến của bà con. Người dân cũng đã có ý kiến đến UBND xã. Lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra và phối hợp với đơn vị thi công, đến nay đơn vị đã khắc phục xong. Cũng hy vọng rằng từ con đường cao tốc này, kinh tế địa phương sẽ phát triển hơn, trước hết là việc đi lại và luân chuyển hàng hóa sẽ thuận lợi hơn”.

Tại xã Thanh Mai, tuyến cao tốc dài gần 11km chạy qua khiến khoảng 60 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình thi công. Người dân phản ánh đất đá tràn xuống ruộng, soi bãi gây ngập úng, làm hư hại hoa màu, cây trồng; xe tải trọng lớn lưu thông cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số kiến nghị được xử lý chậm hoặc chưa triệt để, khiến người dân bức xúc.

Từ cống thoát nước, bùn đất tràn xuống ruộng của người dân thôn An Thọ, xã Thanh Mai

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mai Nông Thị Lam Luyến cho biết, từ tháng 6/2026 đến nay, địa phương đã ba lần thống kê, gửi văn bản kiến nghị và trực tiếp phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công để kiểm tra, tìm hướng khắc phục. Một số vị trí còn phải chờ người dân thu hoạch hoa màu, cây cối trước khi đưa máy móc vào xử lý.

“Hiện nay, vướng mắc nhất là có rất nhiều cửa xả thoát nước xả thẳng ra những khu vực ruộng, vườn, ao của người dân. Vấn đề này xã đã phản ánh, người dân cũng phản ánh; Ban điều hành dự án đã đi tổng hợp số liệu để điều chỉnh thiết kế. Ban điều hành dự án thuộc Bộ Xây dựng cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra. Khi có những ảnh hưởng được người dân phản ánh thì kịp thời phối hợp với xã, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công giải quyết ngay. Cũng còn một vài nhiệm vụ bị chậm là do phải chờ, vì thi công đoạn này lại vướng đoạn kia, phải chờ xong thì người ta mới xử lý một thể, máy móc mới vào được. Cũng có đoạn do trời mưa nên bị chậm. Còn lại thì cơ bản là phối hợp rất tốt” - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mai Nông Thị Lam Luyến cho hay.

Một vị trí đất đá sạt lở xuống bờ suối

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được khởi công tháng 3/2025, dài hơn 28,8km, đi qua các xã Thanh Thịnh, Thanh Mai và phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Địa hình đồi núi, sông suối phức tạp cùng khối lượng đào đắp lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Hoạt động vận chuyển vật liệu cũng làm một số đường dân sinh xuống cấp, ảnh hưởng đến lối vào khu sản xuất và việc canh tác. Việc giải phóng mặt bằng, bố trí bãi đổ thải chưa đồng bộ ở một số vị trí còn tác động đến tiến độ, kéo dài thời gian khiến người dân phải chịu những bất tiện này.

Ao cá của người dân tổ 5, phường Bắc Kạn bị đất đá vùi lấp một phần trong quá trình thi công, doanh nghiệp đã có cam kết hỗ trợ và khắc phục cho người dân

Tại các điểm phát sinh ảnh hưởng, chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và người dân để kiểm tra, thống nhất phương án xử lý. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Đội trưởng thi công, Công ty cổ phần Hồng Hà cho biết, đơn vị thi công đoạn đầu tuyến qua tổ 5, phường Bắc Kạn. Mưa lớn khiến nước cuốn theo bùn đất tràn vào khu vực nuôi cá của người dân. Sau khi kiểm tra, đơn vị đã trao đổi với các hộ về phương án khắc phục và hỗ trợ.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đi qua địa hình đồi núi phức tạp, gây nhiều khó khăn trong quá trình thi công. Tại một số vị trí, nước mưa tích tụ, thoát không kịp, gây ảnh hưởng đến khu vực ruộng vườn, ao nuôi của người dân

Các đơn vị khẩn trương huy động máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo tiến độ công trình

Những vướng mắc được tháo gỡ sau khi các bên cùng kiểm tra, đối thoại cho thấy việc xử lý sát từng vị trí có thể giúp người dân sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt. Tuy vậy, phản ánh về đường dân sinh, cửa xả thoát nước và đất đá tràn xuống ruộng vườn vẫn cần được rà soát, khắc phục dứt điểm, kịp thời. Việc thông tin rõ phương án, thời hạn xử lý và khôi phục hiện trạng sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân trong khi dự án tiếp tục thi công.