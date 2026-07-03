Sơn La khơi thông “dòng vốn xanh” đồng hành dự án thân thiện môi trường

Đến hết tháng 6/2026, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sơn La chiếm khoảng 60%, khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng đối với các gói tín dụng xanh ưu đãi cho khách hàng cá nhân thì con số dư nợ còn khá khiêm tốn, do không phải hộ dân nào cũng đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn.

Nguyên nhân là tín dụng xanh yêu cầu khách hàng đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe hơn. Trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm phải có chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ; cơ sở sơ chế, chế biến phải đạt chứng chỉ ISO hoặc tiêu chuẩn tương đương. Đây là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Sơn La, một bộ phận người dân còn hạn chế về trình độ sản xuất và điều kiện kinh tế, chưa đủ điều kiện về chứng nhận sản xuất sạch.

Mô hình nuôi ngựa bạch của nông dân miền núi Sơn La từ những "dòng vốn xanh".

Để khơi thông nguồn vốn này, ông Hà Đình Mùi, Phó Giám đốc Agribank Sơn La cho biết, năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh tập trung vào các động lực tăng trưởng mới có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh như năng lượng mặt trời, điện gió.

Cán bộ ngân hàng đồng hành, tư vấn nhà nông tiếp cận với các chính sách tín dụng ưu đãi.

Trước đó, từ năm 2016, tại Sơn La, nhiều chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô vốn tối thiểu 50.000 tỷ đồng, dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại tham gia chuỗi sản xuất an toàn, quy mô lớn.

Từ năm 2024 đến nay, chương trình cho vay “tín dụng xanh” dành riêng cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực xanh, như: nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện môi trường… hỗ trợ lãi suất ưu đãi, thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 0,5 - 2%, tùy từng thời điểm, đối tượng vay...