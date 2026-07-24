English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài sản ròng của người Hàn Quốc tiếp tục gia tăng mạnh

Thứ Sáu, 11:22, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù có nhiều giai đoạn kinh tế đất nước lâm vào tình trạng khó khăn, nhưng tài sản ròng của người Hàn Quốc vẫn duy trì được đà tăng đáng kể. 


Theo báo cáo “Đối chiếu công nợ quốc dân” của Ngân hàng trung ương và Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc vừa được công bố, tính đến thời điểm cuối cùng của năm 2025, tài sản ròng tính trên đầu người của Hàn Quốc đạt khoảng 200.000 USD, tăng 9,1% so với năm 2024. Trong khi đó, tài sản ròng của hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình lên tới khoảng 10.000 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

tai san rong cua nguoi han quoc tiep tuc gia tang manh hinh anh 1
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Liên tục trong những năm gần đây, tài sản ròng tính trên đầu người, cũng như tài sản ròng của hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình của Hàn Quốc liên tục gia tăng mạnh, trong đó, 2 tỷ lệ tăng nêu trên đều gấp gần 3 lần so với mức 3,1% của năm 2024 và đứng thứ 2 sau kỷ lục 14,5% của năm 2021. Nhờ mức tăng liên tục này, tài sản ròng quốc dân - một số liệu được tính trên tài sản của người dân và chính phủ, đạt mức khoảng trên 17.000 tỷ USD, tăng 2,2%.

Trong một diễn biến có liên quan, trong Chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 do Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố tuần trước, nước này đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm nay, trong đó quyết tâm nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức 50.000 USD. Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, tài sản ròng tính trên đầu người của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm
Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

VOV.VN - Sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ USD của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

VOV.VN - Sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ USD của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ
Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường rằng, quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức là không thỏa đáng. 

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

Hàn Quốc không chấp nhận mức thuế 12,5% của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường rằng, quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức là không thỏa đáng. 

Nhật Bản - Hàn Quốc tính chuyện lập cộng đồng kinh tế
Nhật Bản - Hàn Quốc tính chuyện lập cộng đồng kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh biến động của thương mại toàn cầu, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản – Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu (EU) đang thu hút sự quan tâm của giới học giả và doanh nghiệp hai nước.

Nhật Bản - Hàn Quốc tính chuyện lập cộng đồng kinh tế

Nhật Bản - Hàn Quốc tính chuyện lập cộng đồng kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh biến động của thương mại toàn cầu, ý tưởng xây dựng một cộng đồng kinh tế Nhật Bản – Hàn Quốc theo mô hình Liên minh châu Âu (EU) đang thu hút sự quan tâm của giới học giả và doanh nghiệp hai nước.

Hàn Quốc đẩy mạnh giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam
Hàn Quốc đẩy mạnh giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Hơn 1.500 cuộc giao thương trực tiếp (B2B) đã diễn ra sôi nổi kết nối hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc với hơn 280 doanh nghiệp mua hàng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, mở ra các cơ hội thương mại mới, sâu rộng và hiệu quả cao.

Hàn Quốc đẩy mạnh giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam

Hàn Quốc đẩy mạnh giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Hơn 1.500 cuộc giao thương trực tiếp (B2B) đã diễn ra sôi nổi kết nối hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc với hơn 280 doanh nghiệp mua hàng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, mở ra các cơ hội thương mại mới, sâu rộng và hiệu quả cao.

Hàn Quốc “đặt cược” nghìn tỷ USD cho vị thế cường quốc công nghệ
Hàn Quốc “đặt cược” nghìn tỷ USD cho vị thế cường quốc công nghệ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ USD nhằm phát triển ba lĩnh vực chiến lược gồm chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người.

Hàn Quốc “đặt cược” nghìn tỷ USD cho vị thế cường quốc công nghệ

Hàn Quốc “đặt cược” nghìn tỷ USD cho vị thế cường quốc công nghệ

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ USD nhằm phát triển ba lĩnh vực chiến lược gồm chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp