Tài sản ròng của người Hàn Quốc tiếp tục gia tăng mạnh



Theo báo cáo “Đối chiếu công nợ quốc dân” của Ngân hàng trung ương và Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc vừa được công bố, tính đến thời điểm cuối cùng của năm 2025, tài sản ròng tính trên đầu người của Hàn Quốc đạt khoảng 200.000 USD, tăng 9,1% so với năm 2024. Trong khi đó, tài sản ròng của hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình lên tới khoảng 10.000 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Liên tục trong những năm gần đây, tài sản ròng tính trên đầu người, cũng như tài sản ròng của hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình của Hàn Quốc liên tục gia tăng mạnh, trong đó, 2 tỷ lệ tăng nêu trên đều gấp gần 3 lần so với mức 3,1% của năm 2024 và đứng thứ 2 sau kỷ lục 14,5% của năm 2021. Nhờ mức tăng liên tục này, tài sản ròng quốc dân - một số liệu được tính trên tài sản của người dân và chính phủ, đạt mức khoảng trên 17.000 tỷ USD, tăng 2,2%.

Trong một diễn biến có liên quan, trong Chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 do Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố tuần trước, nước này đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm nay, trong đó quyết tâm nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức 50.000 USD. Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, tài sản ròng tính trên đầu người của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.