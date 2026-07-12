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Doanh nghiệp Hàn Quốc đặt siêu dự án tàu chiến nghìn tỷ USD của Mỹ vào tầm ngắm

Chủ Nhật, 09:26, 12/07/2026
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VOV.VN - Sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ USD của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Theo nguồn tin từ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Chiến tranh và Lực lượng hải quân Mỹ vừa gửi đến các công ty đóng tàu của Hàn Quốc văn bản “Yêu cầu cung cấp thông tin - RFI”. Đây là lần đầu tiên các cơ quan của Mỹ tiến hành truy vấn tổng hợp năng lực đóng tàu của các doanh nghiệp Hàn Quốc và được coi là bước chuẩn bị có liên quan đến một siêu dự án nhằm phục hưng ngành đóng tàu của Mỹ do Hàn Quốc đề xuất trong quá trình đàm phán thế quan với Nhà Trắng vào cuối tháng 7/2025.

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Một xưởng đóng tàu của HD Hyundai. Ảnh Reuters

Đến thời điểm hiện tại, 3 “ông lớn” trong ngành đóng tàu của Hàn Quốc là Tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai, Tập đoàn công nghiệp nặng Samsung và Hanwha Ocean đã gửi thông tin theo yêu cầu của phía Mỹ. Trong đó, HD Hyundai và Hanwha Ocean cung cấp tài liệu về khả năng thiết kế - chế tạo tàu chiến, còn Samsung chủ yếu tập trung vào phân khúc đóng tàu tiếp dầu hạng trung cho hải quân Mỹ. Bước tiếp theo sẽ là việc phía Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp báo giá cho từng hạng mục cụ thể.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng hải quân, Mỹ đang đặt mục tiêu sẽ nâng số lượng các chiến hạm từ 296 tàu của thời điểm cuối năm 2024 lên 381 tàu vào năm 2054. Để thực hiện mục tiêu này, Mỹ dự định sẽ chi trung bình hàng năm khoảng 30 tỷ USD và tổng nguồn kinh phí sẽ lên tới khoảng 1.075 tỷ USD. Đây được coi là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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