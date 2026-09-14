Cuộc họp Uỷ ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB) diễn ra sáng 14/9, thu hút các ý kiến tâm huyết trao đổi, cập nhật tình hình triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đồng thời các đại biểu cũng rà soát các chương trình hỗ trợ, tăng cường năng lực dành cho các ngân hàng trung ương Campuchia, Lào và Việt Nam, bao gồm các khóa đào tạo theo nhu cầu, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và các chương trình học tập, nghiên cứu giữa các ngân hàng trung ương ASEAN.

Cuộc họp Uỷ ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB) thu hút nhiều ý kiến đánh giá và đề xuất quan trọng

Ông Yuji Yamashita, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cũng là đồng chủ tọa nhấn mạnh định hướng gắn kết hoạt động đào tạo với mục tiêu hội nhập tài chính ASEAN và cam kết hỗ trợ của ADB. "Các báo cáo này đặc biệt quan trọng vì các hoạt động tăng cường năng lực của chúng ta cần gắn kết chặt chẽ với chương trình nghị sự hội nhập tài chính rộng lớn hơn của ASEAN. Các nhóm công tác là nơi thích hợp nhất để xác định các thách thức chính sách mới nổi, khoảng trống triển khai và những lĩnh vực cần bổ sung chuyên môn kỹ thuật. ADB luôn cam kết mạnh mẽ hỗ trợ SCCB và các ngân hàng trung ương ASEAN giải quyết các thách thức này", ông Yamashita cho biết.

Cùng với đó, cuộc họp cũng cập nhật việc triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong năm 2026 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cũng như các chương trình đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Ngân hàng Trung ương Đông Nam Á (SEACEN). Đại diện các ngân hàng trung ương tại ASEAN nghe báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động tăng cường năng lực và cập nhật lộ trình học tập của các Nhóm công tác ASEAN về tự do hóa tài khoản vốn, phát triển thị trường vốn, hệ thống thanh toán, tự do hóa dịch vụ tài chính, hội nhập ngân hàng và tài chính toàn diện; đồng thời tham gia nhiều ý kiến quan trọng về định hướng các hoạt động tăng cường năng lực trong thời gian tới.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tăng cường các khoá đào tạo và cung cấp các giải pháp kỹ thuật trong các chuyến khảo sát và khóa đào tạo chuyên sâu

Bà Phạm Thuỳ Dương, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu đề xuất: "Khi tổ chức các chương trình đào tạo hoặc chuyến khảo sát thực tế, việc cung cấp dịch vụ phiên dịch sẽ giúp thu hút thêm sự tham gia của các cán bộ cấp quản lý. Đơn cử như đối với đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin (IT), dù nắm rất vững thuật ngữ chuyên môn nhưng do ít có bối cảnh thực hành tiếng Anh thường xuyên, họ vẫn có tâm lý e ngại khi tham gia các khóa học. Việc hỗ trợ dịch thuật tạo điều kiện thu hút thêm cán bộ cấp cao tham gia các chương trình nâng cao năng lực".

Chiều cùng ngày, cuộc họp lần thứ 11 của Nhóm đặc trách về Tài chính bền vững (SLC-TF) cũng được tổ chức. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nhóm chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới theo các sắp xếp trong khuôn khổ Dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN, đồng thời đánh dấu một chặng đường hợp tác tích cực trong nhiệm kỳ đồng chủ trì của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia.

Cuộc họp tập trung trao đổi, cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trọng tâm về tài chính bền vững của ASEAN, bao gồm xây dựng Khung chung về kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro khí hậu trong ASEAN; triển khai Bộ phân loại ASEAN về Tài chính bền vững và các bước tiếp theo.

Cuộc họp nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32 diễn ra tại Việt Nam

Qua các cuộc họp, các Uỷ ban, Nhóm đặc trách sẽ rà soát báo cáo trình Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32, cập nhật kết quả triển khai các hoạt động và các nội dung cần xin ý kiến, định hướng của Uỷ ban, qua đó bảo đảm tính liên tục, duy trì kết quả đạt được và thúc đẩy chương trình nghị sự tài chính bền vững của ASEAN trong giai đoạn tới.

Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32 sẽ chính thức diễn ra ngày 15/9, tập trung trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính và các nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đây cũng lần thứ 2 Việt Nam đăng cai Hội nghị, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp sáng kiến và tăng cường sự tham gia trong các cơ chế hợp tác khu vực, qua đó góp phần khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế.